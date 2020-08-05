Семья Керимовых поднялась на первое место российского списка Forbes

Семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова впервые оказалась на первом месте российского рейтинга Forbes Real-Time, опередив бывшего лидера Владимира Потанина. Текущее состояние семьи Керимовых издание оценило в $24,7 млрд.

"С начала пандемии состояние семьи, чей основной актив - золотодобытчик "Полюс" - принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову, выросло на $14,7 млрд", - комментирует издание результаты подсчетов. По данным рейтинга, с начала дня 5 августа состояние семьи Керимовых увеличилось на $1,7 млрд. Бывший лидер рейтинга Владимир Потанин переместился на второе место с оценкой состояния в $24,6 млрд. Замкнул тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин с $21,9 млрд.

В комментарии к рейтингу отмечается, что основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании "Полюс". С начала торгов 5 августа бумаги компании подорожали почти на 4%, всего с начала года компания подорожала почти в два с половиной раза. Золото за это же время подорожало на 34% - с $1521 за унцию до $2043, поясняет издание.

В середине июля Forbes отмечал, что из всех участников российского Forbes семья Керимова за время пандемии увеличила свое состояние почти вдвое.