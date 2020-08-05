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05.08.2020,  
09:33
Текст:  Антон Валагин

Серийное производство дрона "Охотник" начнется в 2024 году

Серийное производство и поставки в армию России тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" начнутся в 2024 году. Об этом главе государства доложил руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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- От Министерства обороны мы получили задачу ускорить опытно-конструкторские работы, максимально сдвинуть их влево - так, чтобы поставки начались уже в 2024 году. Сейчас мы над этим активно с коллегами работаем, - рассказал гендиректор ОАК. Он подчеркнул, что машины такого класса сейчас производят всего две страны: Китай и США.

"Охотник" - первый российский тяжелый беспилотник. Разработан он компанией "Сухой", в конструкции использовано много технологий истребителя пятого поколения Су-57. Одной из задач аппарата будет сопровождение истребителя, разведка и поражение целей по его командам. Опытный образец Су-57 проходит испытания в паре с летным прототипом С-70.

Дрон взлетной массой 20 тонн построен по схеме "летающее крыло" и имеет турбореактивный двигатель, позволяющий ему передвигаться на дозвуковых скоростях. В начале июня ПАО "Сухой" объявило тендер на право застраховать беспилотник на время его летных испытаний. Сумма страховки составит 1,2 миллиарда рублей.

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