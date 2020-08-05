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05.08.2020 16:37
Рубрика: В мире

Школьницу в Германии наказали за разговор на турецком

Текст: Екатерина Забродина
Начальная школа в немецком городе Блумберг (земля Баден-Вюртемберг) оказалась в центре громкого разбирательства. Учительница наказала третьеклассницу за то, что та на перемене общалась со своей подружкой на турецком языке. Об этом рассказали другие дети. Девочке пришлось писать "штрафную работу" - что-то вроде сочинения на тему "Почему мы говорим по-немецки в школе".
Фото: AP Photo/Franka Bruns Фото: AP Photo/Franka Bruns
Фото: AP Photo/Franka Bruns

"Потому что в Германии официальный язык - немецкий. Ученики - немцы. Когда мы разговариваем на турецком, они нас не понимают. Мы не должны говорить на родном языке, тем самым мы лучше выучимся немецкому", - это "покаянное" письмо, написанное от руки девятилетним ребенком, попало в распоряжение Spiegel.

Родители ученицы обратились к надзорным органам и юристу с жалобой на дискриминацию. По их словам, девочка так и не поняла, почему ей запрещают использовать турецкий вне класса - в уставе поведения школьников это не прописано. Педагог же ссылается на негласные правила, позволяющие детям из 16 стран находить общий язык. Ведь выходцы из семей мигрантов составляют здесь 43 процента.

Министерство культуры пока держится в стороне от конфликта, который чреват судебным иском. "Желательно, чтобы школьные сообщества в рамках закона продумывали единообразные нормы общежития", - предельно осторожно заявили чиновники. Но дело как раз в том, что законы ФРГ формально не запрещают детям в немецких школах общаться между собой на иностранных языках. На это и бьет адвокат - мол, если бы девочкам вздумалось поговорить, к примеру, на английском или латыни, им бы за это ничего не было. Четыре года назад правозащитники уже попробовали предъявить аналогичные претензии к берлинскому колледжу, где на общем собрании учителей, родителей и учащихся немецкий был объявлен единственно допустимым языком общения. К спору даже привлекли уполномоченного федерального правительства по делам интеграции - тогда этот пост занимала социал-демократка Айдан Озогуз. Но даже политик с турецкими корнями признала решение правильным, ведь оно было принято демократическим путем и ради всеобщего комфорта.

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