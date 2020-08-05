В Индии сняли на видео схватку громадных змей

Rat snakes combat for dominance.

Two male fighting to define their territory & defend their mate. pic.twitter.com/FVn2FIXHte — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 31, 2020

В Индии удалось снять на видеокамеру драку двух громадных змей, отвоевывавших друг у друга территорию и самку. Как сообщает NDTV, в объектив попали самцы лазающих полозов.

Автор видео, разместивший его в соцсетях, - офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда. Судя по кадрам, змеиное сражение началось в реке. Потом пресмыкающиеся переместились на сушу и продолжили схватку в зарослях папоротника.

К видеозаписи есть комментарий Нанды о том, что ошибочно считать такое поведение змей брачным ритуалом, потому что это совсем не так. Крысиные змеи или серые лазающие полозы достигают в длину до двух с половиной метров. Свою добычу они убивают не с помощью яда (они в принципе не ядовитые), а душат ее.