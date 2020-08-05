Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России

Швейцария вычеркнула Россию из списка стран и регионов, прибывающим из которых необходимо пройти обязательный десятидневный карантин. Только вот регулярное авиасообщение между нашей страной и альпийской республикой пока не восстановлено.

Такие данные привел швейцарский Департамент внутренних дел, обновивший "карантинный" список.

Как пишет газета Aargauer Zeitung, к странам повышенного риска с 8 августа относится Испания - за исключением Балеарских и Канарских островов, Румыния, Экваториальная Гвинея, Багамы, Сингапур, несколько небольших островных государств на Карибах и в центральной Африке. А вот Россия, как и Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты, наоборот, из этого списка исключаются.