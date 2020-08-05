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Рубрика: В мире

Шито белыми нитками

Легпром запросил господдержку
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 171(8225)
В связи с закрытием границ швейные предприятия не могут вывезти уже готовую продукцию, арендная плата складов, где она хранится, выросла в разы, зарплату сотрудникам платить нечем, новых контрактов нет, наработанные годами схемы экспортно-импортных отношений рухнули.

Надежда Глазкова начала заниматься швейным бизнесом еще в 2003 году. Тогда они с мужем открыли небольшой цех, где работали сами, а продукцию продавали на местном рынке. Благодаря хорошему качеству она расходилась быстро. Через некоторое время предприятие расширилось и стало поставлять продукцию на российский рынок.

- Перед Новым годом от одной российской фирмы получили большой заказ на пошив специальной одежды для горняков, - сообщила предпринимательница. - В первые недели 2020-го отправили первую партию. Но после закрытия границ вывезти оставшийся товар не смогли. Сейчас цех простаивает. За аренду склада мы уже задолжали свыше 80 тысяч сомов. Товар пришлось вывозить и складировать, где придется. Работникам смогли выплатить лишь часть зарплаты. Что делать дальше, не знаем. Отсрочка по налогам заканчивается, и если цех не заработает, мы не сможем их уплатить. Придется продавать оборудование.

Фото: Пресс-служба правительства КР
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В схожей ситуации оказались и коллеги Надежды Глазковой. Сегодня, по данным минэкономики, простаивает 70 процентов легкой промышленности КР.

- Закрытие границы с Китаем негативно сказалось на отрасли, - утверждает глава Ассоциации "Легпром" Сапарбек Асанов. - Почти 80 процентов тканей, фурнитуры, ниток, швейных машинок и другой техники, задействованной в швейном производстве, мы импортируем. Многие швейники сделали определенный запас сырья, но никто не ожидал, что ограничения затянутся. Мы рискуем потерять рынки сбыта. А ведь наш сектор имеет важную социальную значимость, создает новые рабочие места. В легкой промышленности занято порядка 200 тысяч человек.

Многие эксперты опасаются, что если государство не предпримет мер по защите индустрии, нишу займут узбекские конкуренты. В соседней стране в отрасль инвестируют значительные суммы. В Узбекистане строят предприятия по производству сырья для швейных фабрик, а также налаживают выпуск широкого ассортимента швейных машин, фурнитуры и аксессуаров, обеспечивая независимость от импорта.

- Прямая зависимость от импорта сырья - большой минус для наших текстильщиков, - подчеркивает финансовый аналитик Эрмек Асламов. - В связи с этим многие вспоминают советский период, в течение которого в республике действовали производственные цепочки.

В 2018 году в Киргизии предпринимались попытки возродить выращивание коконов тутового шелкопряда. Увы, неудачно. А ведь на территории республики некогда производство тутового шелкопряда было поставлено на поток, а Ошский шелковый комбинат считался важным объектом легкой промышленности всего СССР и был одним из крупнейших предприятий Киргизии.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Схожая картина с производством другого сырья - хлопка. В 2019 году, если верить данным Национального статистического комитета Киргизии, площадь, отведенная под посевы хлопчатника, по всей республике составила всего 24,4 тысячи гектаров, в 2020-м под эту культуру было засеяно чуть больше 22 тысяч. Хлопковолокно в республике производят всего 20 предприятий.

Раньше Киргизия также славилась шерстью и кожей. Но после распада СССР и до недавнего времени большая часть этого сырья вывозилась в Китай. Внутри страны эта продукция по неизвестной причине использовалась мало.
В ассоциации "Легпром" утверждают, что разрабатывают пакет мер, необходимых для принятия правительством КР, с целью поддержания отрасли. Что именно предложат властям, однако, пока неясно.

Предприятия, где менеджеры оказались расторопными, пока переориентировались на пошив средств индивидуальной защиты: костюмов для медиков и медицинских масок. Сейчас эта продукция наиболее востребованная. Однако задействовать в этом все простаивающие предприятия невозможно.

Эксперты полагают, что в данной ситуации выживут только крупные швейные предприятия. Мелкие же, не выдержав конкуренции, скорее всего, закроются, оставив тысячи человек без работы.

В мире экс-СССР Киргизия

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