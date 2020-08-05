Синоптики предсказали комфортную погоду в Москве

К ближайшим выходным синоптики обещают в Москве комфортную летнюю погоду.

По данным центра "Фобос", 6 августа в столичном регионе пройдут короткие ливни. Осадки местами будут сопровождаться раскатами грома. Правда, дожди в основном прогнозируются в Москве и к западу от города. По словам синоптиков, осадки лишь слегка снизят температуру воздуха. В западных районах Подмосковья ожидается +22…+25, на востоке - до +25…+28. В столице столбики термометров поднимутся до +25…+27.

В выходные на фоне сухой погоды и переменной облачности в ночные часы воздух будет остывать до +8…+13, а днем прогреваться до +20…+25. Отсутствие дождей и слабый ветер сделают погоду очень комфортной, говорят метеорологи.