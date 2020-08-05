Скумбрии и сельди иваси выловлено вдвое больше прошлогоднего

К 1 августа общий объем вылова сардины иваси и скумбрии составил 73,2 тысячи тонн. Это на 46,9 тысячи тонн больше уровня 2019 года (то есть 278,3 % к уровню прошлого года), сообщили в Росрыболовстве.

По информации ведомства, основная часть вылова пришлась на сардину иваси - ее добыли 59,24 тысячи тонн (на 34,99 тыс. тонн больше уровня 2019), добыча скумбрии составила 13,99 тысячи тонн (на 13,03 тысячи тонн больше аналогичного показателя прошлого года). Сайры выловили немногим более 13 тонн.

Напомним, сельдь иваси и скумбрия являются ценными продуктами питания. Это жирные рыбы. В иваси содержится значительное количество ненасыщенных жирных кислот Омега-3. Скумбрия богата витамином В3.

Путина пелалагических видов рыб (которые обитают не на дне, а непосредственно в море или океане), в том числе иваси и скумбрии, продлится до декабря.