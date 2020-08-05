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05.08.2020 17:02
Рубрика: Общество

Исследование: случаев коронавируса в Италии может быть в разы больше

Текст: Наталья Панасенко
Фото: MARCO SABADIN/ AFP Фото: MARCO SABADIN/ AFP
Фото: MARCO SABADIN/ AFP

Реальное число заразившихся COVID-19 в Италии может быть в 6 раз выше официальных данных. Многие перенесли инфекцию без явных симптомов. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного министерством здравоохранения Италии и национальным статистическим ведомством.

Фото: EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA
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Официально в Италии зарегистрировано почти 250 000 случаев коронавируса. Однако судя по данным исследования, в котором протестировано 64 660 человек, инфицированных было значительно больше - многие заразились, даже не подозревая об этом. 27,3%, то есть каждый четвертый испытуемый, перенесли инфекцию бессимптомно.

Причем наибольший риск заражения был внутри семей: у 41,7% испытуемых, которые жили с инфицированным, выработались антитела. А в целом, по данным исследования, 1,5 млн итальянцев (это примерно 2,5% населения) имеют в крови антитела на COVID-19.

Исследование также показало региональные различия по наличию антител в крови у пациентов. Так, в северной области Ломбардия, регионе, где проживает более половины всех инфицированных в Италии людей, только у 7,5% населения есть антитела на коронавирус. А в южной Италии - менее 1% людей имеют иммунитет.

Тем не менее, до сих пор неясно, как долго сохранятся в крови антитела, вырабатываемые иммунной системой против коронавируса.

Общество Наука В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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