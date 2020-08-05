СМИ: "Спартак" намерен приобрести Адриена Силву

Московский "Спартак" намерен усилиться полузащитником английского "Лестера" Адриеном Силвой.

Как сообщает португальское издание O Jogo, красно-белые сделали предложение английскому клубу по трансферу Силвы. По данным СМИ, в услугах этого полузащитника "Лестер" более не заинтересован, хотя его контракт истекает только в 2021 году.

В минувшем сезоне "Лестер" отдавал чемпиона Европы 2016 года в аренду во французский "Монако", за который Силва провел 22 матча и отметился двумя голевыми передачами. Примерная трансферная стоимость футболиста - 8 миллионов евро.

За карьеру в сборной Португалии 31-летний футболист сыграл 22 матча, забил один мяч.