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05.08.2020 13:59

Соцсеть TikTok могут запретить в США

Президент США Дональд Трамп еще 3 августа потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны. Высказывание американского лидера вызвало большой отклик в международных кругах, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Запретив TikTok, администрация Штатов утратит поддержку молодежи, в среде которой эта соцсеть наиболее популярна. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Запретив TikTok, администрация Штатов утратит поддержку молодежи, в среде которой эта соцсеть наиболее популярна. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Запретив TikTok, администрация Штатов утратит поддержку молодежи, в среде которой эта соцсеть наиболее популярна. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Общественность полагает, что Соединенные Штаты под предлогом защиты национальной безопасности оказывают давление на китайские высокотехнологические предприятия. Во время работы в США TikTok никогда не нарушал законодательства. Все данные его американских пользователей сохраняются в Соединенных Штатах, а их копии предоставляются в Сингапуре. Американские политики оклеветали TikTok, назвав его "китайским средством по сбору информации". Это политизировало экономический вопрос.

Ещё одна важная причина возможного запрета TikTok на территории США заключается в том, что эта популярная соцсеть угрожает монополии американских коммерческих гигантов в этой области. В результате стало ясно, что американские политики и некоторые интернет-гиганты тщательно планируют заговор.

Британская деловая газета Financial Times считает, что конечная цель властей США заключается в том, чтобы принудить TikTok продать подразделение бизнеса в США американской компании. Но действительно ли решение администрации США служит интересам страны? По некоторым данным, штат TikTok в США составляет около 1500 сотрудников. По словам представителя этой китайской компании, TikTok планирует создать еще 10 тысяч рабочих мест в США в ближайшие три года. Следует отметить, что указанное приложение пользуется очень большой популярностью среди американской молодежи. Полное закрытие доступа к ресурсу приведет только к тому, что нынешняя администрация потеряет былое влияние и утратит народную поддержку.

Запрет использования приложения TikTok, нанесет ущерб интересам американского народа, который и так переживает трудные времена в условиях распространении эпидемии коронавируса, подтолкнет страну к изоляции.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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