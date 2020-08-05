Соцсеть TikTok могут запретить в США

Общественность полагает, что Соединенные Штаты под предлогом защиты национальной безопасности оказывают давление на китайские высокотехнологические предприятия. Во время работы в США TikTok никогда не нарушал законодательства. Все данные его американских пользователей сохраняются в Соединенных Штатах, а их копии предоставляются в Сингапуре. Американские политики оклеветали TikTok, назвав его "китайским средством по сбору информации". Это политизировало экономический вопрос.

Ещё одна важная причина возможного запрета TikTok на территории США заключается в том, что эта популярная соцсеть угрожает монополии американских коммерческих гигантов в этой области. В результате стало ясно, что американские политики и некоторые интернет-гиганты тщательно планируют заговор.

Британская деловая газета Financial Times считает, что конечная цель властей США заключается в том, чтобы принудить TikTok продать подразделение бизнеса в США американской компании. Но действительно ли решение администрации США служит интересам страны? По некоторым данным, штат TikTok в США составляет около 1500 сотрудников. По словам представителя этой китайской компании, TikTok планирует создать еще 10 тысяч рабочих мест в США в ближайшие три года. Следует отметить, что указанное приложение пользуется очень большой популярностью среди американской молодежи. Полное закрытие доступа к ресурсу приведет только к тому, что нынешняя администрация потеряет былое влияние и утратит народную поддержку.

Запрет использования приложения TikTok, нанесет ущерб интересам американского народа, который и так переживает трудные времена в условиях распространении эпидемии коронавируса, подтолкнет страну к изоляции.