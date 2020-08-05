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05.08.2020,  
17:33
Текст:  Николай Грищенко

США показали видео испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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В США обнародованы видеокадры испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком.

Сообщается, что видео было продемонстрировано на симпозиуме по космической и противоракетной обороне. Презентацию представил директор департамента по гиперзвуковым и космическим исследованиям генерал-лейтенант Нил Тергуд,

На размытых кадрах можно увидеть подготовку ракеты к запуску и ее старт. Затем кадры сменяются демонстрацией траектории полета и "брызгами" взрыва.

Скорее всего речь идет о испытаниях гиперзвукового блока в рамках проекта Common-Hypersonic Glide Body. Испытания состоялись 19 марта на полигоне Кауаи на Гавайских островах.

Прошедший тест признан успешными, но других подробностей о новом оружии не сообщалось. Ранее были опубликованы кадры старта ракеты.

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