США показали видео испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @SMDConference: pic.twitter.com/46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@Missile_Defense) August 4, 2020

В США обнародованы видеокадры испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком.

Сообщается, что видео было продемонстрировано на симпозиуме по космической и противоракетной обороне. Презентацию представил директор департамента по гиперзвуковым и космическим исследованиям генерал-лейтенант Нил Тергуд,

На размытых кадрах можно увидеть подготовку ракеты к запуску и ее старт. Затем кадры сменяются демонстрацией траектории полета и "брызгами" взрыва.

Скорее всего речь идет о испытаниях гиперзвукового блока в рамках проекта Common-Hypersonic Glide Body. Испытания состоялись 19 марта на полигоне Кауаи на Гавайских островах.

Прошедший тест признан успешными, но других подробностей о новом оружии не сообщалось. Ранее были опубликованы кадры старта ракеты.