Решение властей Черногории внести Россию в так называемый "зеленый список" государств, граждане которых могут въезжать на территорию республики без дополнительных условий, выглядит настораживающим. Особенно стоит обратить внимание на формулировку данного приглашения, озвученную Национальным координационным советом балканской страны. Жителей РФ позвали на отдых в Черногорию на основе "нужд туристического сектора и национальных интересов Подгорицы". С нуждами и интересами Черногории все выглядит предельно ясным - до пандемии россияне обеспечивали до 30 процентов турпотока.

Впрочем, сначала черногорские власти попытались заманить на местные курорты европейцев. Они внесли практически все страны Евросоюза в "зеленый список", не сильно заморачиваясь сложившейся в них эпидемиологической обстановкой, - опять же в интересах туротрасли. Но вместо благодарности перепуганный Евросоюз рекомендовал своим жителям вообще не ездить в Черногорию, назвав страну зоной повышенной опасности из-за коронавируса. Не последнюю роль в этом убийственном для черногорского туризма вердикте сыграло решение Подгорицы наряду с европейцами разрешить свободный въезд в страну украинцам и белорусам. Всего же на данный момент без соблюдения карантина и сдачи тестов на коронавирус, по данным издания Vijesti, в Черногорию могут въехать жители, внимание, 130! государств. И это при весьма ограниченных возможностях местной медицины.

Причем если в общественных местах ношение масок в Черногории на словах считается обязательным, то в ресторане и на пляжах официально разрешено находиться без них. Стремясь любой ценой подкормить нищающее население перед намеченными на конец августа парламентскими выборами, власти Черногории готовы принимать туристов откуда угодно, лишь бы те платили. Но стоит ли россиянам верить такому "бескорыстному" дружелюбию с непредсказуемыми для здоровья последствиями?

Есть у истории с внесением России в "зеленый список" Черногории и другая неприглядная сторона. Дело здесь не только в политике, хотя в последние годы Подгорица исправно присоединялась к санкциям в отношении России и на многих направлениях предпринимала недружественные в отношении Москвы шаги. 18 марта 2020 года в разгар пандемии официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с непривычно резким заявлением в адрес черногорских властей. Для тех, кто забыл об этом эпизоде российско-черногорских отношений и рвется на местные курорты, напомню, о чем шла речь. В то время на отдыхе в Черногории находилось 1800 россиян, среди которых были люди, нуждавшиеся в медицинской помощи. Российские перевозчики были готовы вывезти наших соотечественников на родину в любой момент. Но черногорские власти отказались принимать борта из Москвы.

Власти Черногории готовы принимать туристов откуда угодно, лишь бы те платили

Захарова назвала поведение официальной Подгорицы "беспрецедентной некооперабельностью и нежеланием вникнуть в суть гуманитарных проблем". Находившихся в стране российских туристов "гостеприимная" Черногория оставила без трансфера и отелей, не пропускала на территорию аэропорта, чтобы те могли там переночевать. Почти две тысячи человек в буквальном смысле оказались на улице. В качестве условия выдачи российских "заложников" черногорские власти потребовали, чтобы Москва своими силами собрала и за свой счет вывезла из России 50 жителей Черногории. Кризис продолжался несколько дней, прежде чем отдыхавшие в Черногории россияне смогли вернуться домой. А теперь местные власти, которые, кстати, ни разу не извинились за свои преступные действия в марте, как ни в чем не бывало зовут российских туристов на черногорские пляжи. Неужели нам не надоело наступать на одни и те же грабли?