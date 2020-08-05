В Китае раскопали 3000-летнюю "свинью из Angry Birds"

Китайские археологи при раскопках на историческом участке в деревне Лианхэ в провинции Сычуань обнаружили керамическую свинью возрастом около 3000 лет, которая удивительным образом напоминает одного из персонажей популярного анимационного фильма Angry Birds.

Как сообщает China Daily, находка была сделана миссией Сычуаньского провинциального научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии. С октября прошлого года она проводит раскопки близ деревни Лианхэ, где первый населенный пункт появился еще около пяти тысяч лет назад. Кстати, он назывался Ляньхэ.

Эта деревня находится недалеко от руин города Саньсиндуй, существовавшего примерно с 2050 по 1250 годы до нашей эры и длительное время являвшегося столицей царства Шу.

Археологи обнаружили большое количество реликвий различных эпох, охватывающие почти 5000-летний период. В ходе раскопок были найдены гробницы, в которых находились ритуальные предметы, в том числе из фарфора.

Однако самой необычной и притягательной находкой стала глиняная свинья, которая очень похожа на одного из веселых зеленых поросят из комедийного фильма с компьютерной анимацией Angry Birds. По оценкам ученых, возраст этой реликвии составляет около 3000 лет.

Археологи отмечают, что сама по себе подобная находка редкостью не является. Практика изготовления фигурок свиней была широко распространена при династиях Шан и Чжоу (XVI век - 256 год до н.э.). Тогда это были очень популярные домашние животные.

"При раскопках в руинах Саньсиндуя были найдены останки настоящих свиней, - говорит Синь Чжунхуа из Института реликвий в Сычуани, отвечающего за раскопки в Лианхэ. - Но глиняная свинья из руин Ляньхэ поистине артистична и восхитительна. Возможно, она была частью какого-то украшения".

Руины Сансиндуя были обнаружены случайно в 1929 году фермером, копавшимся на своем поле. С тех пор при раскопках в этом городе и его окрестностях было обнаружено более 10 тысяч различных реликвий. Однако еще ни разу в руки археологов не попадала столь забавная глиняная свинья.