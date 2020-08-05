В Китае раскопали 3000-летнюю "свинью из Angry Birds"

Новости

Видео: В Ульяновске "искупали" авиалайнер МС-21 14:18
Врач рассказала об опасности некоторых парфюмов и косметики при загаре 14:15
Ростехнадзор запустил Telegram-бота 14:14
Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты 14:12
В Стамбуле электросамокаты снабдят "автомобильными" номерами 14:08
Российские спикеры выразили соболезнования в связи с трагедией в Бейруте 14:04
Бизнес сэкономил на аренде 14 млрд рублей благодаря господдержке 14:04
Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней 14:02
СМИ: Состояние шедшей на поправку Анастасии Заворотнюк вновь ухудшилось 14:01
ФАС России возбудила дело в отношении банка "Открытие" 13:58
Ликвидные резервы в ФНБ выросли за июль до 118,7 млрд долларов 13:45
В Германии будут делать тесты на коронавирус прибывшим из-за границы 13:45
В США число жертв шторма "Исайас" выросло до шести человек 13:33
Вышел трейлер "Молодых охотниц за головами" от сценариста "Друзей" 13:32
Каждый второй россиянин считает, что без иностранных языков не обойтись 13:29
Для Вооруженных сил РФ будет введено в эксплуатацию более 3 тысяч объектов 13:24
Диетолог посоветовала есть дыню для хорошего настроения 13:21
59-летний Шон Пенн женился на 28-летней дочери Винсента Д'Онофрио 13:14
В Воронеже трое детей отравились алкоголем 13:07
В России создадут 100-кубитный квантовый компьютер 12:55
Москвич забыл на улице миллион рублей 12:54
Александр Мостовой прокомментировал переход Урунова в "Спартак" 12:44
Против экс-зампреда пензенского правительства возбудили второе дело 12:38
Стали известны детали отъезда почетного короля Испании 12:37
Автора "Игры престолов" Джорджа Мартина обвинили в расизме и трансфобии 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 14:01
Рубрика: Культура

В Китае раскопали 3000-летнюю "свинью из Angry Birds"

Текст: Денис Передельский
Фото: Xin Zhonghua/ China Daily Фото: Xin Zhonghua/ China Daily
Фото: Xin Zhonghua/ China Daily

Китайские археологи при раскопках на историческом участке в деревне Лианхэ в провинции Сычуань обнаружили керамическую свинью возрастом около 3000 лет, которая удивительным образом напоминает одного из персонажей популярного анимационного фильма Angry Birds.

Фото: Teddy Sequin / Pennsylvania State University
Удивительный артефакт подняли со дна озера Титикака

Как сообщает China Daily, находка была сделана миссией Сычуаньского провинциального научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии. С октября прошлого года она проводит раскопки близ деревни Лианхэ, где первый населенный пункт появился еще около пяти тысяч лет назад. Кстати, он назывался Ляньхэ.

Эта деревня находится недалеко от руин города Саньсиндуй, существовавшего примерно с 2050 по 1250 годы до нашей эры и длительное время являвшегося столицей царства Шу.

Археологи обнаружили большое количество реликвий различных эпох, охватывающие почти 5000-летний период. В ходе раскопок были найдены гробницы, в которых находились ритуальные предметы, в том числе из фарфора.

Однако самой необычной и притягательной находкой стала глиняная свинья, которая очень похожа на одного из веселых зеленых поросят из комедийного фильма с компьютерной анимацией Angry Birds. По оценкам ученых, возраст этой реликвии составляет около 3000 лет.

Фото: Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra Trust
Археологи сообщили о важной находке в месте рождения бога Рамы

Археологи отмечают, что сама по себе подобная находка редкостью не является. Практика изготовления фигурок свиней была широко распространена при династиях Шан и Чжоу (XVI век - 256 год до н.э.). Тогда это были очень популярные домашние животные.

"При раскопках в руинах Саньсиндуя были найдены останки настоящих свиней, - говорит Синь Чжунхуа из Института реликвий в Сычуани, отвечающего за раскопки в Лианхэ. - Но глиняная свинья из руин Ляньхэ поистине артистична и восхитительна. Возможно, она была частью какого-то украшения".

Руины Сансиндуя были обнаружены случайно в 1929 году фермером, копавшимся на своем поле. С тех пор при раскопках в этом городе и его окрестностях было обнаружено более 10 тысяч различных реликвий. Однако еще ни разу в руки археологов не попадала столь забавная глиняная свинья.

Археологи сообщили о важной находке на месте Преображения Господня
Под Краснодаром нашли кувшин возрастом более 5 тысяч лет

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Арендатор баржи "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2"
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту
Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами
В Турции отмечен рост заражений коронавирусом
Зачем Третьяковской галерее нужно кино
Театры Санкт-Петербурга готовятся к открытию