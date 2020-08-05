Торжественное открытие VI Международного военно-технического форума состоится 23 августа. Форум будет работать до 29 августа. Первые четыре дня - 23-26 августа - отведены специалистам, 27-29 августа - дни массовых посещений.

Как и прежде, основные демонстрационные площадки - парк "Патриот", полигон Алабино, аэродром Кубинка. Впервые большая демонстрационная площадка организована на полигоне Ашулук под Астраханью. Там проведут презентации новейших систем ПВО. Изюминкой станет демонстрация построения эшелонированной обороны против массированных атак крылатых ракет и различных беспилотников. Вне сомнений, у иностранных участников форума такой показ вызовет большой интерес. Кстати, свое участие в форуме уже подтвердили более 70 стран. Некоторые заявили об очень высоком уровне своего представительства.

Планируется представить свыше 700 единиц техники и вооружения. А в динамических показах с боевой стрельбой примут участие более 400 образцов военной техники. Некоторые покажут впервые.

Любителей военной истории, конечно, привлечет аллея танкопрома. Она посвящена столетию отечественного танкостроения. Там можно будет увидеть 22 образца бронетехники, оставивших самый заметный след не только в нашем, но и в мировом танкостроении.

Свое участие в форуме АРМИЯ-2020 подтвердили более 70 стран, многие - на очень высоком уровне

Одна из самых интересных экспозиций посвящена новейшим и перспективным беспилотным летательным аппаратам. Планируется провести международные соревнования по дрон-биатлону и, впервые, гонки дронов на скорость.

Как обещано, новинок планируется показать много. Одна из них - транспортно-десантное судно на воздушной подушке "Хаска-10". Его представит концерн "Калашников". "Хаска-10" способна брать на борт до десяти тонн грузов, в том числе колесную и гусеничную технику, и доставлять в труднодоступные районы со скоростью свыше 70 км/час.

Впервые планируется показать перспективное 152-мм самоходное орудие 2С43 "Мальва". Особенность в том, что мощная пушка установлена на колесном шасси. Как ранее сообщалось, эта артсистема заменит в войсках все крупнокалиберные буксируемые орудия. Существенная особенность "Мальвы" в том, что после нанесения артудара батарея самоходных орудий может покинуть огневую позицию в двадцать раз быстрее, чем их буксируемые предшественники.