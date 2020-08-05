Театр Табакова начнет новый сезон премьерами по Вампилову и Агате Кристи

Московский театр Олега Табакова (ТОТ) под руководством народного артиста РФ Владимира Машкова 6 августа открывает продажу билетов сразу на две сентябрьские премьеры. Новый сезон театр откроет постановкой "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова и спектаклем-детективом "И никого не стало" по пьесе Агаты Кристи.

"Старшего сына" покажут 7 и 8 сентября на Сцене на Чистых прудах. А 10 и 11 сентября - уже на Сцене на Сухаревской будет представлен спектакль-детектив "И никого не стало". Об этом пресс-атташе театра Ольга Андрейкина рассказала ТАСС.

Она отметила, что цены на билеты остались такими же, как и были до пандемии. Вот только количество билетов сократилось вдвое - зрительный зал, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, может быть заполнен лишь на 50 процентов.

"Старшего сына" на сцене "Табакерки" ставит режиссер Алена Лаптева. Главные роли исполнят Артур Касимов, Павел Шевандо, Сергей Беляев, Павел Чернышов, Максим Сачков, Севастьян Смышников, Наталья Попова, Арина Автушенко.

Сюжет пьесы Вампилова известен многим: два молодых человека, опоздав на последнюю электричку, стучатся в первую попавшуюся дверь. Один из них представляется сыном хозяина, о котором тот даже не подозревал.

Алена Лаптева убеждена, что сегодня Вампилов актуален и современен как никогда. "Мне была интересна история того, как чужой, посторонний человек становится родным. Как можно принять такой поворот событий не в теории, а на практике, как происходит это срастание. "Все люди братья" - не только название неоконченной оратории Сарафанова, это принцип его жизни", - объясняет режиссер.

Пьеса "И никого не стало" была написана самой Агатой Кристи по мотивам ее же романа, известного нам как "Десять негритят". А началось все со старинной считалочки о десяти маленьких негритятах, которых позднее автор из соображений политкорректности переименовала в индейцев. Такими же беззащитными становятся и герои пьесы, оказавшиеся запертыми в особняке на острове таинственным мстителем.

Спектакль-детектив ставит худрук театра Владимир Машков. "Это редко встречающийся в театре жанр, жанр сложный, требующий от артиста большого мастерства. Крайние проявления эмоций, которые герои испытывают перед лицом своей и чужой смерти, дают богатейшие возможности для перевоплощения", - приводит его слова пресс-служба.

Главные герои, по словам Машкова, оказываются загнаны в угол, построив в своем воображении новую реальность, где причиненное ими зло предстает как геройство. Режиссер намерен исследовать, как "происходит переход от законов человеческой общности к законам стаи, где каждый пытается спастись, оправдавшись или пытаясь уничтожить кажущийся источник угрозы возмездия".

"В героях "темные качели" - от вины к невиновности - раскачивает сильнейший страх. Самые разные его виды мы и собираемся исследовать в нашем спектакле. Это интересное, местами жутковатое путешествие.", - рассказывает Владимир Машков.

Декорации к спектаклю создал известный скульптор Александр Рукавишников, для которого эта работа стала дебютом в театре. А над костюмами поработал знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин.

Роли десяти "негритят" исполнят Борис Плотников, Аня Чиповская, Евгений Миллер, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Алена Лаптева, Сергей Беляев, Игорь Петров, Яна Сексте, Владислав Миллер, Владислав Наумов.