Для создания резервной копии своего устройства обычно используют облачные хранилища той корпорации, к которой относится устройство. В случае с Apple это iCloud, для Android - Google One, а для Windows - OneDrive. Но вариант, где все фотографии, видео и другие важные документы хранятся где-то "там", устраивает далеко не каждого пользователя, именно поэтому пользователи начинают задумываться над созданием персонального облачного хранилища. Как же это сделать?

По сути, есть всего два варианта. Первый и самый практичный - купить NAS-накопитель (сетевое хранилище данных) или же постоянно держать включенным компьютер, внутри которого стоят объемные SSD или HDD. Второй вариант отметаем сразу - во-первых, так использовать компьютер крайне нерационально, а во-вторых, для того чтобы использовать компьютер в качестве облака, придется потратить достаточно много времени на его "создание" и неподготовленному человеку сделать это будет куда сложнее, чем разобраться с NAS-накопителем.

Сколько жестких дисков поставить?

Для дома вполне хватит 2-3 отсеков, этого будет вполне достаточно. Хороший HDD объемом 4ТБ обойдется в 7-9 тысяч рублей. Да, это недешево, но зато на него гарантированно поместится вся информация со всех ваших устройств и еще останется место.

Что такое RAID и почему NAS должен его поддерживать?

RAID - это технология, которая объединяет все жесткие диски в один общий блок. Если вам не требуется дублирование данных, то вполне можно ограничиться и RAID, для максимальной защиты потребуется RAID 10. Как правило, она требуется только для офисных NAS-накопителей.

Какой процессор нужен в NAS и сколько оперативной памяти?

Важно помнить: NAS - это не игровой компьютер, ему не нужен супербыстрый процессор и 32 ГБ оперативной памяти. Домашним моделям хватит 2 ГБ, но с запасом "на будущее" лучше поставить что-то около 4ГБ. Как правило, на любом NAS стоят процессоры Intel или чипы ARM, поэтому ядра в 1ГГц хватит для обеспечения быстрого доступа к персональному облаку. Но если нужно производительное решение, то рекомендуем ориентироваться на частоту до 3,6 ГГц.

Для создания домашнего хранилища есть два варианта - NAS или использование персонального компьютера

Какие порты в NAS понадобятся?

Сейчас стоит обращать внимание на современные модели, поддерживающие USB 3.0.

Если к NAS нужно будет подключать мультимедийные устройства, то потребуется разъем HDMO. Ethernet же позволит напрямую подключить накопитель к интернету.

На какие дополнительные параметры обратить внимание?

Современные NAS-накопители должны поддерживать HDD, резервное копирование, управление через мобильные приложения.

Сколько нужно заплатить за хороший NAS-накопитель?

От 15 тысяч рублей и выше без учета покупки HDD. Как правило, почти все модели продаются без него, и пользователь выбирает жесткие диски самостоятельно.