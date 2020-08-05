Тимофей Нижегородцев назначен замруководителя ФАС

Тимофей Нижегородцев назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

"В должности заместителя руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев продолжит курировать вопросы социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг", - говорится в сообщении.

В антимонопольной службе Тимофей Нижегородцев работает с 2005 года, с 2007 года возглавляет Управление социальной сферы и торговли ФАС.

Тимофей Нижегородцев окончил биологический факультет Иркутского государственного университета. В 2009 году получил степень магистра юриспруденции Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ.