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05.08.2020 16:55
Рубрика: Экономика

Тимофей Нижегородцев назначен замруководителя ФАС

Текст: Светлана Ментюкова

Тимофей Нижегородцев назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"В должности заместителя руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев продолжит курировать вопросы социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг", - говорится в сообщении.

В антимонопольной службе Тимофей Нижегородцев работает с 2005 года, с 2007 года возглавляет Управление социальной сферы и торговли ФАС.

Тимофей Нижегородцев окончил биологический факультет Иркутского государственного университета. В 2009 году получил степень магистра юриспруденции Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ.

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