Распоряжение губернатора Томской области от 4 августа 2020 года № 165-р "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области за II квартал 2020 года"

1. В соответствии с Законом Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ "О прожиточном минимуме в Томской области", постановлением Губернатора Томской области от 06.07.2015 № 65 "Об утверждении Правил расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения в Томской области" установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области за II квартал 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

С.А.Жвачкин







