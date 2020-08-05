Новости

Юрий Лоза укорил подозреваемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова 20:10
В Святой Софии умер муэдзин 19:46
ЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем 19:43
В Бейрут вылетел третий самолет МЧС России 19:17
Росстат: Инфляция в России с 28 июля по 3 августа составила 0% 19:00
Samsung представила Galaxy Z Fold 2 18:49
"Роскосмос" показал на снимках со спутника масштаб взрыва в Бейруте 18:33
Армения может ограничить вещание российских телеканалов 18:26
Фарфан покинул "Локомотив" 18:09
Недисциплинированность привела к повторной вспышке COVID-19 на Кубе 17:54
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек 17:49
США выпустили баллистическую ракету по острову в Тихом океане 17:46
США показали видео испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком 17:33
Первый борт МЧС России вылетел в Ливан с грузом гумпомощи 17:11
В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ 17:09
Синоптики предсказали комфортную погоду в Москве 17:05
560 нарушений ПДД: в Москве задержали водителя-рецидивиста 17:00
Тимофей Нижегородцев назначен замруководителя ФАС 16:55
В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина 16:52
Почему над Бейрутом вырос "ядерный гриб" 16:44
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России 16:40
Семья Керимовых поднялась на первое место российского списка Forbes 16:39
Школьницу в Германии наказали за разговор на турецком 16:37
Водители смогут купить транспондеры еще на двух пунктах взимания платы 16:27
В Бейруте более 300 тысяч жителей остались без крова 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 августа 2020 г.

Распоряжение губернатора Томской области от 4 августа 2020 года № 165-р "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области за II квартал 2020 года"

Дата подписания 4 августа 2020 г.
Опубликован 5 августа 2020 г.

1. В соответствии с Законом Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ "О прожиточном минимуме в Томской области", постановлением Губернатора Томской области от 06.07.2015 № 65 "Об утверждении Правил расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения в Томской области" установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области за II квартал 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

С.А.Жвачкин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской области за II квартал 2020 года
(doc, DOC, 33 Кб)