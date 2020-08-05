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Рубрика: В мире

Трамп: Стена на границе с Мексикой защищает США от коронавируса

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Президент США Дональд Трамп уверен, что стена, уже частично построенная на границе с Мексикой, помогает предотвращать новые случаи заражения коронавирусом в Соединенных Штатах. Об этом американский лидер заявил во вторник в эфире телеканала Fox News.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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По словам Трампа, общая протяженность стены составляет 275 миль, а в ближайшие месяцы длина заграждения увеличится вдвое. Хозяин Белого дома констатировал, что наличие барьера помогло снизить число нелегальных иммигрантов из Мексики, в том числе заразившихся коронавирусом, пишет ТАСС. "Из-за стены на нас не оказывается сильное негативное влияние со стороны Мексики. Это замечательно", - подчеркнул Трамп.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,76 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 155,6 тысячи человек. В Мексике заболели 443,8 тысячи человек, умерли более 48 тысяч.

Пограничная стена была главным предвыборным обещанием Трампа в 2016 году. Ее возведение является частью жесткой иммиграционной политики нынешнего президента. По мнению главы Белого дома, стена необходима, чтобы сдержать нелегальную иммиграцию и остановить незаконный оборот наркотиков через южную границу США.

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