Трамп: Стена на границе с Мексикой защищает США от коронавируса

Президент США Дональд Трамп уверен, что стена, уже частично построенная на границе с Мексикой, помогает предотвращать новые случаи заражения коронавирусом в Соединенных Штатах. Об этом американский лидер заявил во вторник в эфире телеканала Fox News.

По словам Трампа, общая протяженность стены составляет 275 миль, а в ближайшие месяцы длина заграждения увеличится вдвое. Хозяин Белого дома констатировал, что наличие барьера помогло снизить число нелегальных иммигрантов из Мексики, в том числе заразившихся коронавирусом, пишет ТАСС. "Из-за стены на нас не оказывается сильное негативное влияние со стороны Мексики. Это замечательно", - подчеркнул Трамп.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,76 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 155,6 тысячи человек. В Мексике заболели 443,8 тысячи человек, умерли более 48 тысяч.

Пограничная стена была главным предвыборным обещанием Трампа в 2016 году. Ее возведение является частью жесткой иммиграционной политики нынешнего президента. По мнению главы Белого дома, стена необходима, чтобы сдержать нелегальную иммиграцию и остановить незаконный оборот наркотиков через южную границу США.