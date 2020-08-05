У берегов США обнаружена затонувшая машина-амфибия с погибшими морпехами

Боевую машину-амфибию и погибших морских пехотинцев США обнаружили на дне у побережья Калифорнии. Об этом сообщило командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты.

Машина была найдена на глубине около 117 метров при помощи подводного аппарата. По полученным кадрам удалось установить, что в амфибии находятся и погибшие морпехи, однако точное их число пока не сообщается, пишет РИА Новости. Командование планирует поднять машину к концу этой недели.

Авария произошла в конце июля, когда группа военнослужащих Корпуса морской пехоты США на гусеничной амфибии возвращалась с острова Сан-Клементе на десантный корабль Somerset. Один морской пехотинец погиб, восемь его сослуживцев пропали без вести. Была развернута поисковая операция.