Украина вышла из соглашения СНГ по пограничному сотрудничеству

Киев в одностороннем порядке дезавуировал участие в очередном соглашении в рамках СНГ - на этот раз о научно-исследовательском сотрудничестве погранвойск стран-участниц.

Как передает РИА Новости, решение приняли на заседании кабинета министров даже без обсуждения. Напомним, оно было подписано в Москве в 2006 году и предполагало взаимодействие при тестировании техники и средств защиты государственных границ, а также в гуманитарных вопросах. Процесс выхода из Содружества независимых государств Киев начал еще в феврале 2014-го, после госпереворота в стране. При этом еще примерно в 300 соглашениях в рамках СНГ украинская сторона формально участвует. В апреле прошлого года по инициативе Киева прекратил действие основополагающий двусторонний договор между РФ и Украиной о дружбе, партнерстве и сотрудничестве.