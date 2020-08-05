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5 августа 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 256-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Свердловской области, образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Свердловской области и признании утратившим силу пункта 2 Федерального закона "Об образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Свердловской области"

Дата подписания 31 июля 2020 г.
Опубликован 5 августа 2020 г.

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 и 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) упразднить:

Байкаловский районный суд Свердловской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Ирбитского районного суда Свердловской области;

Заречный районный суд Свердловской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Белоярского районного суда Свердловской области;

Новолялинский районный суд Свердловской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Верхотурского районного суда Свердловской области;

Слободо-Туринский районный суд Свердловской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Туринского районного суда Свердловской области;

Тугулымский районный суд Свердловской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Талицкого районного суда Свердловской области;

постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда Свердловской области в селе Таборы Таборинского района Свердловской области;

2) установить, что юрисдикция Белоярского, Верхотурского, Ирбитского, Талицкого и Туринского районных судов Свердловской области распространяется на территории следующих административно-территориальных единиц Свердловской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:

Белоярского районного суда Свердловской области - на территории города Заречного и Белоярского района;

Верхотурского районного суда Свердловской области - на территории Верхотурского и Новолялинского районов;

Ирбитского районного суда Свердловской области - на территории города Ирбита, Байкаловского и Ирбитского районов;

Талицкого районного суда Свердловской области - на территории Талицкого и Тугулымского районов;

Туринского районного суда Свердловской области - на территории Слободо-Туринского и Туринского районов;

3) образовать:

в составе Верхотурского районного суда Свердловской области постоянное судебное присутствие в городе Новая Ляля Новолялинского района Свердловской области;

в составе Ирбитского районного суда Свердловской области постоянное судебное присутствие в селе Байкалово Байкаловского района Свердловской области;

в составе Талицкого районного суда Свердловской области постоянное судебное присутствие в поселке городского типа Тугулым Тугулымского района Свердловской области;

в составе Туринского районного суда Свердловской области постоянное судебное присутствие в селе Туринская Слобода Слободо-Туринского района Свердловской области;

4) Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона;

5) финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 2

Пункт 2 Федерального закона от 4 октября 2014 года N 282-ФЗ "Об образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Свердловской области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5313) признать утратившим силу.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 - 3 статьи 1 и статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1 - 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин