Узнать больше о сфере ЖКХ поможет стажировка в госкорпорации

Правительство продолжает реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства. Минстрой РФ представил новый вариант правил управления домами. В нем, в частности, предусмотрены единые подходы к оценке качества, количества и стоимости услуг по управлению, эксплуатации и ремонту многоквартирных домов.

По мере совершенствования отрасли повышаются и требования к специалистам, работающим в сфере ЖКХ. Они должны разбираться в особенностях современной инженерной коммунальной инфраструктуры, хорошо знать свои обязанности и права собственников жилья. Таких специалистов по всей стране сегодня готовят 17 вузов и более 70 колледжей. Хорошая возможность познакомиться с будущей профессией и на практике узнать обо всех ее нюансах - стажировка в Фонде ЖКХ.

Пройти такую стажировку могут студенты вузов и колледжей, учащиеся как по профильным, так и по непрофильным направлениям. Главное - интерес к совершенствованию жилищно-коммунального и городского хозяйства, энергосбережению и энергоэффективным технологиям, современным практикам строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных домов.

Сделать стажировку интересной и полезной помогают обучающие проекты Фонда. Например, профессиональный тренажер для специалистов жилищно-коммунальной отрасли "ЖЭКА-Профи". Он позволяет студентам в интерактивной форме выработать навыки, необходимые для качественного выполнения своих профессиональных задач. Тренажер предполагает и системную проверку знаний и умений, что помогает выпускникам в дальнейшем трудоустройстве.

Прохождение стажировки контролируют кураторы - специалисты Фонда, которые всегда готовы помочь стажерам и объяснить любые моменты работы. Например, разобраться в программном обеспечении "Помощник ЭКР". Это созданный Фондом калькулятор расчета потенциала экономии коммунальных ресурсов в МКД. После ввода сведений о доме, в котором планируется проведение энергоэффективного капремонта, он подскажет, какие мероприятия по энергосбережению применимы и дают максимальный экономический эффект.

Кстати, на ресурсах Фонда абсолютно каждый может повысить уровень своих знаний в сфере энергосбережения и получить звание эксперта по энергоэффективному капремонту.

В связи с особенностями этого года летнюю практику студенты проходили в дистанционном формате. Обучающие проекты Фонда ЖКХ в этом очень помогли, отметили студенты первого курса Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. Ребята изучили варианты инженерного оборудования коммунальных систем и систем учета энергетических ресурсов, научились планировать работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах и определять показатели объема и качества коммунальных ресурсов в здании. Лекцию по модернизации коммунальной инфраструктуры студентам прочла заместитель директора Департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов Фонда ЖКХ Екатерина Сотникова.

Дистанционный формат прохождения практики непривычен, признаются студенты, но он помог получить знания, которые пригодятся в будущей профессиональной деятельности.

- Изучение материала на площадке "Энергоэффективность" было очень удобно, поскольку материал размещен по разделам, и без труда можно было найти то, что входило в план-график нашей практики, - рассказала студентка первого курса Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Кристина Бучнева. - Особенно интересно было узнать про тренажер "ЖЭКА-Профи", который дает реальное представление о жизни многоквартирного дома.

Этим летом практику в Фонде ЖКХ прошли также студенты Новосибирского государственного университета экономики и управления. Они разделились на пять групп, каждая из которых изучала свое направление. Одни ребята выбрали работу с тренажером "ЖЭКА-Профи", другие посвятили практику созданию роликов с помощью сервиса "ЖЭКА-Мульт", третьи пробовали свои силы в разработке нового проекта, посвященного урбанистике, развитию различных городских систем. Часть студентов получала трудовой опыт в масштабном общероссийском проекте ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов "Билет в будущее". Наконец, пятая группа занималась созданием текстового и видеоконтента об обучающих проектах Фонда ЖКХ в соцсетях.

Все студенты остались довольные пройденной стажировкой. "Дистанционный формат стажировки очень удобный, куратор отзывчивый, в Фонде работают заинтересованные люди - рады помогать, советовать, подсказывать", - рассказал будущий кадастровый инженер Максим Захаров. Его однокурсница Марина Попова считает, что дистанционно проходить практику не очень удобно, но согласилась с тем, что кураторы доходчиво объяснили, в чем заключается работа будущих специалистов и деятельность Фонда в целом. К тому же, дистанционный формат позволяет выполнять задания в любое удобное время.

- Практика оказалась интересной, это отличная возможность познакомиться с работой в сфере ЖКХ и узнать, подходит вам эта деятельность или нет,- отметила студентка Алина Шелест. - Студентам предоставляется несколько секций по разным направлениям. Мы научились составлять и заполнять документы, проводить осмотр здания и придомовой территории, получили навыки общения с жильцами дома.

В ходе стажировки в Фонде ЖКХ студенты приобретают профессиональные компетенции в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). По итогам практики они получают сертификаты о ее прохождении, которые смогут помочь при дальнейшем трудоустройстве.

Оставить заявку на прохождение стажировки можно по адресу obuchenie@fondgkh.ru.