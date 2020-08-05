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05.08.2020 07:15
Рубрика: Общество

В Антарктиде обнаружена колония редких пингвинов

Текст: Максим Макарычев
Спутниковые изображения выявили 11 ранее неизвестных колоний императорских пингвинов в Антарктиде. Это - единственные пингвины, которые размножаются на морском льду, что делает их особенно уязвимыми перед климатическим кризисом. Их популяция в Антарктиде составляет чуть более полумиллиона особей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Открытия были сделаны путем обнаружения характерных красно-коричневых пятен, которые птицы оставляют на льду. Находки стали возможными благодаря изображениям с более высоким разрешением, полученным с нового спутника, поскольку предыдущие сканирования не могли выявить более мелкие колонии.

Фото: iStock
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Спутник Sentinel-2 Европейского космического агентства был запущен в июне 2015 года и имеет разрешение 10 метров. Это позволило найти мелкие колонии пингвинов, сообщили ученые в статье для журнала Remote Sensing in Ecology and Conservation.

Особой неожиданностью для экспертов стали две новые колонии птиц, которые были найдены далеко от берега, живущими на морском льду, привязанном к айсбергам. Каждая новая колония насчитывает несколько сотен пингвинов. Все новые колонии находятся в районах, подверженных риску, и исследователи говорят, что через некоторое время пингвины будут подобны "канарейкам в угольной шахте", по мере того как глобальное потепление все больше будет влиять на Антарктиду.

По словам Питера Фретвелла, ученого из Британской антарктической службы (BAS), руководившего исследованием, императорским пингвинам для успешного размножения необходим стабильный морской лед в течение девяти месяцев в году.

Как отмечает The Guardian, десять лет назад ученым было известно всего 30 колоний императорских пингвинов, поскольку они обычно расположены в отдаленных и труднодоступных местах, где зимой температура может опускаться до -50 градусов. Но затем ими стали использоваться спутниковые снимки Landsat. Они имеют разрешение 30 метров, что достаточно для обнаружения крупных колоний.

Фото: iStock
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Исследователи исходили из того, что императорские пингвины регулярно появляются на побережье Антарктиды, поэтому целью поиска были районы, о которых никто не знал. Сейчас вокруг Антарктиды насчитывается 61 известная колония птиц. Исследователи планируют подсчитать точное количество пингвинов. Предыдущие исследования выявили, что 90 процентов известных колоний императорских пингвинов будут потеряны к концу века, если не будут предприняты дальнейшие действия по сокращению выбросов парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление.

Даже в лучшем случае, когда значительное и быстрое сокращение выбросов углерода ограничит рост глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия, популяция императорских пингвинов, согласно прогнозам, сократится на 30 процентов.

Общество Экология Общество Наука

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