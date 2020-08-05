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05.08.2020 16:22
Рубрика: В мире

В Бейруте более 300 тысяч жителей остались без крова

Текст: Екатерина Забродина
О настоящей гуманитарной катастрофе, которая вечером 4 августа потрясла Бейрут, свидетельствуют все новые подробности, поступающие из ливанской столицы.

Как признал ее губернатор Марван Аббуд, которого цитируют местные СМИ, из-за масштабных разрушений, затронувших половину города, без крыши над головой остались около 300 тысяч жителей.

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Эти цифры шокируют. По данным портала worldpopulationreview.com, население Бейрута без пригородов насчитывает примерно 361 тысячу человек (формально перепись не проводилась здесь с 1931 года, поэтому точных данных нет), а всего столичного региона - чуть менее двух с половиной миллионов. Кадры с места трагедии представляют ужасающее зрелище.

Спасатели продолжают искать выживших под завалами в городе, который, по свидетельству очевидцев, лежит в руинах "словно после бомбежки". Власти признают, что список жертв неизбежно будет расти, ведь множество жителей считаются пока пропавшими без вести. Официально погибшими признаны более ста человек, около четырех тысяч - ранены. При этом, по признанию губернатора, больницы переполнены, мест в палатах катастрофически не хватает.

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