В Бейруте более 300 тысяч жителей остались без крова

О настоящей гуманитарной катастрофе, которая вечером 4 августа потрясла Бейрут, свидетельствуют все новые подробности, поступающие из ливанской столицы.

Как признал ее губернатор Марван Аббуд, которого цитируют местные СМИ, из-за масштабных разрушений, затронувших половину города, без крыши над головой остались около 300 тысяч жителей.

Эти цифры шокируют. По данным портала worldpopulationreview.com, население Бейрута без пригородов насчитывает примерно 361 тысячу человек (формально перепись не проводилась здесь с 1931 года, поэтому точных данных нет), а всего столичного региона - чуть менее двух с половиной миллионов. Кадры с места трагедии представляют ужасающее зрелище.

Спасатели продолжают искать выживших под завалами в городе, который, по свидетельству очевидцев, лежит в руинах "словно после бомбежки". Власти признают, что список жертв неизбежно будет расти, ведь множество жителей считаются пока пропавшими без вести. Официально погибшими признаны более ста человек, около четырех тысяч - ранены. При этом, по признанию губернатора, больницы переполнены, мест в палатах катастрофически не хватает.