В Беларуси открыли памятник "десантнику № 1" Василию Маргелову

В минувшее воскресенье в Беларуси отметили День десантников и сил специальных операций, а также 90-летие ВДВ России. А накануне под Новополоцком был открыт бюст легендарному командующему Воздушно-десантных войск генералу армии Василию Маргелову. Имя Героя Советского Союза присвоили также витебской средней школе № 45.

Витебск по праву считается в Беларуси столицей десантников. Здесь более 75 лет дислоцируется 103-я гвардейская воздушно-десантная бригада, когда-то это была дивизия. Во время торжественных мероприятий 2 августа командир бригады гвардии полковник Алексей Елфимов напомнил историю воинского соединения:

- Сформированное в январе 1945 года в Быхове, оно прошло славный боевой путь. В 45-м вело боевые действия на территории Венгрии и Австрии. С декабря 1979-го по февраль 1989-го военнослужащие соединения выполняли интернациональный долг в Афганистане. За проявленное там личное мужество восемь военнослужащих удостоены звания Героя Советского Союза.

Василия Маргелова, которого многое связывает с Беларусью, ветераны ВДВ вспоминают с теплотой. Генерал-майор запаса Александр Скачков, командовавший полком в Афганистане, не раз встречался с "десантником № 1":

- В 1967 - 68 годах я еще малиновый берет успел поносить. Голубые береты и тельняшки в ВДВ ввели в 69-м. Когда я командовал батальоном Псковской дивизии, Василий Филиппович посещал нас с инспекцией.

В Витебске на памятнике Десантникам выбиты барельефы Василия Маргелова и его заместителя белоруса Ивана Лисова

Василий Филиппович любил, чтобы военнослужащие имели хорошую спортивную подготовку. В Пскове, например, в спортзале мы отрабатывали китайский способ захвата зданий с шестами...

В 1993-1995 годах Скачков командовал витебской воздушно-десантной дивизией. А ветеран этого соединения Валерьян Мацкевич, возглавляющий сейчас Витебскую областную организацию Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, Маргелова впервые увидел на плацу в Витебске:

- Наша разведрота тогда исполнила его любимую строевую песню "Взвейтесь, соколы, орлами". Василий Филиппович нам благодарность объявил. При нем активно внедрялись новшества, сделавшие ВДВ мощными и мобильными. Это и реактивная купольная система, позволяющая военнослужащим десантироваться внутри БМД, и самолеты Ил-76 и Ан-22, способные брать на борт от 100 до 250 десантников...

В Витебске есть памятник Десантникам всех поколений, где выбиты два барельефа - Василия Маргелова и его заместителя Ивана Лисова, уроженца Витебска. В белорусском областном центре именем Маргелова названа улица, рядом с которой находится СШ № 45. Директор школы Ирина Лошакова уверена, что граффити с изображением Василия Филипповича, появившееся на стенах учебного заведения, будет напоминать школьникам о верных ориентирах в жизни:

- Сын легендарного десантника Виталий Васильевич Маргелов написал нам письмо, в котором поблагодарил нас. Из-за эпидемии родственники героя не смогли приехать на церемонию. Надеемся, что увидимся с ними на открытии школьного музея, который планируем посвятить Василию Маргелову.

С экспонатами обещают помочь военнослужащие 103-й­­ воздушно-десантной бригады. Российские десантники для них, по словам замкомандира бригады подполковника Дениса Кривенцова, давнишние коллеги и добрые товарищи:

- Наша бригада в полном составе входит в Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ.