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05.08.2020 15:12
Рубрика: Власть

В ближайшие годы к интернету подключат свыше 5 тыс. малых деревень

Текст: Татьяна Замахина

В ближайшие годы есть возможность подключить к интернету более 5 тыс. малых населенных пунктов - о таких планах президенту РФ рассказал глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
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- Перед нами поставлена новая задача в рамках так называемой программы устранения цифрового неравенства, - напомнил он, - это программа подключения небольших населенных пунктов.

Раньше предполагалось, что в эту программу попадают населенные пункты, где живут 250 человек и более. А потом Владимир Путин поручил снизить "границу попадания" до населения в сто человек, напомнил Осеевский. Это планируется реализовать в среднесрочной перспективе.

Глава "Ростелекома" также заверил, что работа по оснащению домохозяйств доступом к широкополосному интернету будет продолжена. Цель - 97 процентов домохозяйств к 2030 году должны иметь доступ к широкополосному интернету.

Уже на финишной прямой, по словам главы компании, большая программа развития базовой инфраструктуры на Дальнем Востоке. В последние годы проложены подводные кабели на Сахалин, на Камчатку, в Магадан. "Мы подключили Курильские острова и выходим сейчас на финишную прямую - подключение Чукотки, - сказал Осеевский. - Надеемся, что следующим летом корабли проложат более двух тысяч километров подводного кабеля".

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