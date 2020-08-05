В Британии стартовала программа по строительству экологических домов

Правительство Британии объявило о реализации проекта "Грант на зеленые дома" стоимостью 2 миллиарда фунтов стерлингов. Это позволит земле- и домовладельцам подавать заявки на получение ваучеров для повышения энергетической эффективности своей недвижимости, сообщает телеканал CNBC.

В министерстве финансов пояснили, что гранты покроют, по крайней мере, две трети стоимости некоторых улучшений дома из расчета до 5000 фунтов на одну семью. Домашние хозяйства с низкими доходами получат ваучеры, которые покроют полную стоимость работ до 10 000 фунтов стерлингов. Люди смогут использовать ваучеры для установки низкоуглеродных систем отопления, изоляции стен, а также для замены однослойных окон на стеклопакеты с двойным или тройным остеклением.

"Проект поможет малообеспеченным домохозяйствам получить доступ к столь необходимым средствам для того, чтобы их дома стали теплее", - отметил директор фонда энергосбережения Майк Торнтон.

Правительство объявило, что торговцы определенными товарами, водопроводчики и строители, желающие принять участие в проекте, должны зарегистрироваться для получения аккредитации.

По оценкам властей, проект имеют широкий спектр. Он поможет создать 85 тысяч рабочих мест, построить более полутора миллионов квадратных метров коммерческой площади и 45 тысяч домов, а также сэкономить 65 миллионов килограммов выбросов углекислого газа.