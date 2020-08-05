В ЦДМ на Лубянке открылась школьная ярмарка "Школа - это весело!"

В "Центральном Детском Магазине на Лубянке" (собственник - компания "Галс-Девелопмент") в преддверии нового учебного года открылась традиционная школьная ярмарка "Школа - это весело!". Кампания проходит в партнерстве с киностудией "Союзмультфильм". Гостей ЦДМ ждут товары с персонажами из детства, активная анимационная программа по мотивам всеми любимого мультсериала "Простоквашино", зона свободного творчества, ростовые куклы "Матроскин" и "Собака Шарик", фотозона и увлекательные конкурсы. В выходные дни с 12:00 до 17:00 для маленьких посетителей будут проводиться яркие мастер-классы по мультипликации от "Союзмультфильма", а также - занятия по работе с акварелью от магазина "Передвижник".

До 6 сентября в Главном Атриуме ЦДМ будут представлены: школьная форма брендов LaMiaAnima и "Маленькая Леди", детская одежда Orby, рюкзаки и пеналы FashionLama, канцелярские товары и аксессуары "Михи-Михи", книжный магазин "Территория", товары для творчества "Передвижник" с зоной, где можно протестировать художественные материалы и др.

"Август - традиционно самый активный период для школьников и их родителей. Подготовка к новому учебному году занимает не один день, особенно если речь идет о походе в первый класс, и кажется, что успеть все - невозможно. В преддверии Дня знаний мы открываем большую школьную ярмарку. Приглашаем гостей с комфортом совершить необходимые покупки, а затем отдохнуть всей семьей в нашем ЦДМ на Лубянке", - рассказывает Светлана Мазур, вице-президент компании "Галс-Девелопмент".

Полностью подготовить ребенка к школе можно и в других магазинах ЦДМ - покупателей ждут такие бренды детской одежды и обуви, как Gulliver, Choupette, "Империя Детства", STILNYASHKA, Brums, Beba Kids, 21SHOP, OFFPRICE, "Даниэль" и др.

В июле в "Центральном Детском Магазине на Лубянке" возобновили работу развлекательные центры: детский город профессий "Кидбург", киберспортивная арена Winstrike, парк виртуальных развлечений ARena Space, детский научный центр "Иннопарк", развлекательные центры "Zыркус", BlasterTag и DigIt, а также мультимедийный парк "Алиса. Возвращение в Страну чудес". Среди новых развлечений - пространство DigIt, настоящая строительная площадка. Открытие кинотеатра "Формула Кино" состоялось 1 августа.

В детском магазине усилена санитарная обработка поверхностей и помещений, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Для социального дистанцирования нанесена разметка в местах общего пользования. На всех входах в "ЦДМ н Лубянке" установлены вендинговые аппараты для приобретения средств индивидуальной защиты. Рекомендуем ношение масок и перчаток при посещении торгового центра.

Подробная информация о магазинах и мероприятиях ЦДМ на Лубянке представлена на сайте https://cdm-moscow.ru/ и на страницах в социальных сетях @cdm_moscow.

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"