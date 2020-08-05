В чемпионате России по футболу белорусы выступят в новом качестве

В эту субботу стартует 29-й чемпионат России по футболу. Нынешняя Премьер-лига станет особой по нескольким причинам.

В этом сезоне вступает в силу новый лимит на легионеров. Отныне клубы смогут внести в заявку, состоящую из 25 игроков, не более восьми иностранцев. Количество легионеров на поле при этом ограничиваться не будет.

Об изменении статуса белорусских спортсменов президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил еще в январе 2019 года. Спустя год вышел приказ Министерства спорта РФ, согласно которому представители не только Беларуси, но также Армении, Казахстана и Киргизии (стран, входящих в Евразийский экономический союз) с июля 2020 года не будут считаться легионерами в России в соревнованиях по футболу, баскетболу и волейболу.

Это очень важный момент в том числе и для белорусов, выступающих в России. Уже второй сезон кряду они официально не будут считаться иностранцами, а значит, у них будет больше шансов на игровую практику.

- Самый очевидный плюс в решении по легионерам я вижу в том, что молодежи станет легче. В Россию будет проще попасть талантливым белорусским игрокам. Им очень важно выступать на высоком уровне, только тогда на них обратят внимание, - говорил в интервью "СОЮЗу" бывший игрок сборной Беларуси, чемпион России в составе "Локомотива" Сергей Гуренко.

Гуренко оказался прав насчет молодежи. Хотя, конечно, на интерес к белорусским футболистам со стороны клубов Российской Премьер-лиги наверняка также повлияли трансляции матчей первенства Беларуси по федеральному российскому каналу "Матч ТВ". Как бы то ни было, первая ласточка уже есть: на днях вице-чемпион России, участник Лиги чемпионов "Локомотив" должен объявить о трансфере нападающего солигорского "Шахтера" Виталия Лисаковича. Внимание команд РПЛ привлекли еще несколько игроков из Беларуси, но, в отличие от Лисаковича, конкретики пока мало.

Самым известным белорусом в российском первенстве остается главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Карьера в одном из ведущих клубов РПЛ у специалиста складывается непросто. С одной стороны, он пришел в команду в момент глобальной перестройки, когда почти все лидеры покинули ее, с другой - за три года его работы армейцы выиграли лишь один трофей (Суперкубок России).

В конце июня, после крупного поражения от "Зенита" (0:4), Гончаренко написал заявление об отставке. Не дожидаясь решения руководства, специалист отправился в Беларусь. Однако боссы ЦСКА решили не спешить с выводами и взяли паузу. Проведя несколько дней на родине, Виктор Михайлович вернулся в Москву и вновь приступил к своим обязанностям. Как потом признался тренер, он извинился перед футболистами и все им объяснил. Что интересно: после возвращения Гончаренко "красно-синие" заметно прибавили и в итоге заскочили в еврокубковую зону по итогам чемпионата, заняв четвертое место.

Из других известных белорусов в РПЛ нельзя не отметить многолетнего капитана "Краснодара" Александра Мартыновича. Для него новый сезон - 11-й в России. Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (32 года) и наличие конкуренции, Александр не теряет своих позиций и остается игроком стартового состава одной из лучших российских команд.

Из досье "СОЮЗа"

Чемпионат России по футболу проводится с 1992 года. В турнире принимают участие 16 команд.

Рекордсменом по числу побед является московский "Спартак", выигрывавший титул десять раз. По шесть раз лучшими становились "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва), трижды - столичный "Локомотив", дважды - казанский "Рубин", еще один трофей завоевал "Спартак-Алания" (Владикавказ).

Что касается белорусов, то самым титулованным из них является бывший полузащитник "Спартака" Василий Баранов, ярко проявивший себя в конце 90-х. Баранов - четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка страны и Кубка Содружества. Выигрывали в России трофеи также Юрий Жевнов (двукратный чемпион страны, победитель Кубка и Суперкубка), Сергей Гуренко (чемпион России, трехкратный обладатель Кубка, победитель Суперкубка России и Кубка Содружества) и Мирослав Ромащенко (двукратный чемпион России).

Рекордсменом же по числу игр в чемпионате России среди белорусов является экс-полузащитник "Динамо", "Шинника", "Томи", "Ростова" и "Краснодара" Александр Кульчий (291 матч).