В декабре Google "убьет" свой популярный сервис

Музыкальный сервис Google Play Music, запущенный в 2011 году, проработает до декабря 2020 года, после чего будет закрыт, рассказала интернет-корпорация.

На смену ему придет новый - YouTube Music, который предложит подписку Premium на музыкальный стриминг по цене 169 рублей в месяц для одного пользователя. Кроме того, в нем одновременно с музыкой доступны видеоклипы.

В настоящее время всем, кто пользовался Play Music, предлагается перенести плейлисты и сохраненные треки в YouTube Music - это можно сделать бесплатно на специальной странице music.youtube.com/transfer.

Перенести все свои данные пользователи смогут вплоть до декабря, однако отключение самого сервиса Play Music начнется раньше - уже в сентябре-октябре (в зависимости от региона).