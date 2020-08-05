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В декабре Google "убьет" свой популярный сервис

Текст:   Антон Благовещенский
05.08.2020,  
15:49
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Музыкальный сервис Google Play Music, запущенный в 2011 году, проработает до декабря 2020 года, после чего будет закрыт, рассказала интернет-корпорация.

На смену ему придет новый - YouTube Music, который предложит подписку Premium на музыкальный стриминг по цене 169 рублей в месяц для одного пользователя. Кроме того, в нем одновременно с музыкой доступны видеоклипы.

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В настоящее время всем, кто пользовался Play Music, предлагается перенести плейлисты и сохраненные треки в YouTube Music - это можно сделать бесплатно на специальной странице music.youtube.com/transfer.

Перенести все свои данные пользователи смогут вплоть до декабря, однако отключение самого сервиса Play Music начнется раньше - уже в сентябре-октябре (в зависимости от региона).

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