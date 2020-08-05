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05.08.2020 13:45
Рубрика: В мире

В Германии будут делать тесты на коронавирус прибывшим из-за границы

Текст: Александр Саможнев

Летние каникулы в землях Германии заканчиваются. Для кризисного управления во время пандемии это знаменует начало новой неприятной фазы, так как миллионы немцев провели каникулы не дома, а за границей. В этой связи министерство здравоохранения планирует проводить всем приехавшим из регионов с повышенной опасностью тест на коронавирус, пишет журнал Focus.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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По словам министра здравоохранения Йенса Шпана, это делается для того, чтобы предотвратить привоз туристами вируса из районов с особенно высоким риском заражения и распространение новых вспышек инфекции по всей Германии.

Ожидается, что соответствующее распоряжение вступит в силу на следующей неделе. Однако в интервью телеканалу ARD политик пока не назвал точной даты. "У нас есть первые наброски плана, - сказал Шпан. - Мы хотим хорошо координировать этот вопрос с землями, так как тесты необходимо делать в аэропортах или на железнодорожных вокзалах".

Йенс Шпан подчеркнул, что до сих пор все лица, въезжающие в страну из зон риска, подлежат двухнедельному карантину. "Должен быть добавлен также обязательный тест либо перед отъездом, либо после въезда в Германию в течение 72 часов по требованию медицинского учреждения или органа, который просит об этом. Гражданин должен доказать, что прошел тест и получил отрицательный результат или положительный результат в карантине", - пояснил министр.

МИД Германии продлил до 31 августа предупреждение по выезду за границу

Институт Роберта Коха перечислил 128 стран мира, относящихся к повышенной группе риска на коронавирус. Критерием включения в перечень является наличие за последнюю неделю более 50 вновь заболевших на 100 тысяч жителей. Министерство здравоохранения Германии ориентируется именно на этот список.

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