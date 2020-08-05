В Японии машины стали чаще заменять людей

В Японии на фоне пандемии коронавируса все более востребованными становятся роботы. Уже сейчас понятно, что распространение инфекции коренным образом может изменить жизнь на территории островного государства, сделать ее технологичнее. Глубоко задумался по этому поводу, когда пил кофе в одном из токийских кафе. Дело в том, что заказ у меня принял робот. Опытный образец под названием OriHime появился здесь в июле, но уже успел стать любимчиком завсегдатаев заведения. Многие теперь приходят поглазеть на "необычного кассира" вместе с детьми. Мальчишкам и девчонкам жуть как хочется пообщаться с устройством, попросить его сделать сэндвич или приготовить какао.

Машина высотой около двадцати сантиметров смотрит на меня яркими глазами с зеленоватой подсветкой. "Чашечку кофе, пожалуйста", - говорю на японском. Другие языки устройство, увы, пока не понимает. "Чашечку кофе. С сахаром или без?" - спрашивает меня OriHime. Отвечаю, что без сахара, но диалог на этом не прекращается. Машина настойчиво продолжает задавать вопросы.

Робота интересует, собираюсь ли я остаться в кафе или возьму напиток навынос. Решаю посидеть и "переварить" увиденное. Все же не каждый день удается поговорить с роботом. Устройство подтверждает заказ и просит взять одну из стоящих рядом со мной табличек с номером. Подношу цифры к камере, которой оснащена машина, после чего моему заказу присваивается конкретное числовое значение.

Дальше все выглядит более-менее привычно. Отправляюсь к работнику заведения - обычному человеку. Передаю японцу номерок, оплачиваю кофе и в конце концов получаю долгожданный ароматный напиток. Сотрудница компании OriHime Мэйко Катахира рассказывает, что пока их робот представлен только в одном кафе в Токио. Это тестовый экземпляр. Управление устройством осуществляет человек с ограниченными возможностями из другого города - за пятьсот километров от японской столицы. Это главная особенность проекта, который имеет важное социальное значение и призван помочь прикованным к постели людям найти работу.

Помимо этого, авторы необычной идеи поставить за стойку робота рассчитывают, что их задумка поможет снизить количество контактов между посетителями заведения и персоналом, что крайне важно во время эпидемии COVID-19, а в будущем поспособствует решению проблемы дефицита рабочей силы. Вероятно, многие россияне полагают, что в Японии роботы встречаются на каждом шагу. Но это не совсем так. Страна восходящего солнца по-прежнему остается верна традициям, многое здесь - особенно в японской глубинке - продолжают делать руками в небольших кустарных мастерских. И все же, когда живешь в Токио, то и дело встречаешь забавные устройства. К примеру, неподалеку от моего дома расположен отель, где на ресепшен круглосуточно дежурят два гуманоида - с виду мужчина и женщина в возрасте немного за тридцать. Правда, рядом с ними находятся два терминала, с помощью которых и происходит решение всех формальностей при заселении в гостиницу.

Очевидно, что в будущем японцы рассчитывают серьезно нарастить использование роботов в своей повседневной жизни. Накануне на открытой в марте новой станции кольцевой ветки токийского метрополитена Takanawa Gateway журналистам презентовали несколько разновидностей современных устройств, которые призваны проводить дезинфекцию помещений и оказывать помощь пассажирам подземки.

Во время мероприятия машина модификации Clinabo CL02 в автоматическом режиме передвигалась по заранее установленному маршруту и распыляла санитайзер на поручни и скамейки. Огибать препятствия девайсу белого цвета с миловидной "цифровой" мордашкой помогали вмонтированные в него сенсоры. Одновременно другие роботы перевозили чемоданы жителей и гостей мегаполиса, еще одни - готовили и "подавали" кофе с легкими закусками. "Будущее наступило", - с удивлением заметил зарубежный коллега, когда перед его глазами плавно проплыл один из таких симпатичных девайсов.

В настоящее время эти роботы на станции не работают. Однако там можно найти их "младшего брата", который с 10 утра до 16 вечера оказывает пассажирам услуги справочного характера. Кроме того, на Takanawa Gateway есть небольшой магазинчик без продавцов. Лично убедился, что торговая точка функционирует без сбоев. На прилавках разложены напитки и привычные для островного государства продукты питания. Взял бутылку воды, на выходе поднес штрих-код товара к считывателю и оплатил покупку с помощью кредитной карты. Все прошло очень быстро, а главное - осталось приятное впечатление.

В течение нескольких ближайших лет компания-оператор станции Takanawa Gateway намерена оснастить подведомственный ей пересадочный узел девятью типами различных устройств. Ожидается, что машины пройдут тестирование уже в сентябре этого года в часы с наименьшим пассажиропотоком и окончательно встанут в строй к 2025 году.

Рост числа заражений коронавирусом подстегивает японских специалистов активнее внедрять в жизнь "бесконтактную медицину". В апреле этого года из-за резкого скачка заражений COVID-19 правительство страны разрешило местным лечебным учреждениям принимать больных удаленно.

В июле на северном острове Хоккайдо ученые Asahikawa Medical University провели интересный эксперимент. Сначала врач вышел на связь с пациентом в онлайн-режиме, поинтересовался его текущим состоянием и выписал рецепт на лекарства. Впоследствии препараты больному в охлаждаемом контейнере доставили по воздуху с помощью дрона.

"Это ведет к снижению риска заражения инфекцией не только пациентов, но и медицинских работников", - указал на преимущества удаленной формы работы с пациентами руководитель Asahikawa Medical University Акитоси Ёсида.

В настоящее время разработчики пытаются добиться максимального уровня безопасности при эксплуатации беспилотников на территории страны. Развитие проекта в финансовом плане поддерживают японские власти.

Добавим, что в дни пандемии стало сложнее навещать родных в больницах. С марта в палаты пускают строго по одному посетителю на ограниченный промежуток времени. Больше всего от нововведения страдают дети. Ребята скучают по родителям, дедушкам и бабушкам. Отчасти спасает ситуацию общение по видеосвязи. В некоторых японских медучреждениях для этого оборудовали специальные комнаты с большими мониторами и видеокамерами.