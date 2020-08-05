В Японском море прошли учения по спасению экипажа космического корабля

В Японском море спасатели провели учения по поиску и эвакуации приводнившегося спускаемого аппарата космического корабля "Союз". Тренировки проводились у острова Аскольд силами спасательного отряда Тихоокеанского флота и морской авиацией.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, спасатели показали свою подготовку в рамках инструкторско-методического занятия с руководящим составом воинских частей и структур, которые привлекаются к поисково-спасательному обеспечению полета на Международной космической станции с транспортными пилотируемыми кораблями "Союз".

В пресс-службе рассказали, что по сценарию учения спускаемый аппарат приводнился в открытом море. В район поиска были направлены спасательное судно "Игорь Белоусов", спасательный буксир (СБ) "Фотий Крылов" и специализированное водолазное судно ВМ-20.

"Для большей эффективности к поисково-спасательной операции подключили палубный вертолет Ка-27ПС и самолет Ан-26 морской авиации флота с группой спасателей", - отметили в пресс-службе. После того как капсула была обнаружена с воздуха, летчики осмотрели объект и сообщили координаты места приводнения спасательным судам.

Спасательный буксир "Фотий Крылов" принял макет спасательного аппарата на буксир, а затем поднял его на палубу судна. Также в ходе учения поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС отработал поиск и эвакуацию людей, находящихся в воде.