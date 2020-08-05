В Испании вводят штрафы до 600 тысяч евро за нарушение санитарных мер

Сразу два испанских региона Андалусия и Каталония решили ввести крупные штрафы за несоблюдение медико-санитарных мер, предназначенных для предотвращения распространения коронавируса. В период действия карантина подобные решения принимало центральное правительство, а после перехода жизни в стране к "новой нормальности" контроль за соблюдением антикоронавирусных правил перешел к региональным властям. И вот уже полтора месяца главы автономий, провинций, а то и мэры отдельных городов вводят свои правила, ограничения и штрафы за их несоблюдение.

Так, в Каталонии решили бить по кошельку тех, чьи действия угрожают безопасности простых граждан. Например, возобновление работы кафе, ресторанов и других заведений, которые были по требованию властей закрыты, может стоить их владельцам суммы от 3 тысяч до 60 тысяч евро. Это считается серьезным правонарушением. А вот проведение запрещенных мероприятий - очень серьезное правонарушение - может повлечь за собой штраф в размере до 600 тысяч евро.

Аналогичная градация принята в Андалусии. Самые серьезные штрафы грозят за действия, которые представляют риск заражения более чем 100 человек. Тут речь идет не только об организации запрещенных мероприятий, но и нарушении лимита на число посетителей в том или ином заведении, а также дезинформации властей. Если угроза заражения коронавирусом создана для 15-100 человек, штраф составит от 3 тысяч до 60 тысяч евро, менее 15 - от 100 евро до 3 тысяч.

Минимальный штраф в 100 евро предусмотрен по всей Испании за неиспользование маски в общественных местах.

Кстати, штрафы до 600 тысяч евро ввели ранее и в Галисии, правда, для тех, кто прибыл в регион и страны или сообщества, отмеченных высоким риском заражения, и не зарегистрировался на сайте местного правительства. Если такой путешественник распространит коронавирус в своем окружении, размер штрафа будет зависеть от числа заболевших людей.