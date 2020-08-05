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Рубрика: В мире

Сводят баланс

Систему распределения водных ресурсов скорректируют
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 171(8225)
Из-за бюджетных трудностей правительству КР пришлось в экстренном порядке внести изменения в финансирование ряда проектов по реконструкции ирригационных систем.

Общий объем имеющихся запасов гидроресурсов на сегодня в республике составляет около 2,4 тысячи кубических километров. 1745 из них накоплены в водоемах, 650-сконцентрированы в ледниках, а еще 13 составляют потенциальные запасы подземных источников.

Несмотря на то что Киргизия располагает значительными гидрозапасами, во многих регионах это не просто ценный, но и дефицитный ресурс. Причиной тому, как вынуждены признать в Департаменте водных ресурсов при правительстве КР, является неудовлетворительное техническое состояние ирригационных и водораспределительных систем, а также износ оборудования и применение несовершенных методов полива.

Еще в 2017 году правительство разработало государственную программу развития ирригации, а после инициировало поправки в Водный кодекс КР. Но по истечении трех лет проблемы с обеспечением регионов водой не решены. Отчасти это объясняется недостаточным финансированием.

В общей сложности на реализацию программы должны были выделить 58 миллиардов сомов, и на эти средства планировалось построить сезонные водохранилища, резервуары декадного и суточного регулирования на 46 ирригационных объектах.

Фото: turmush.kg
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По информации руководства департамента, по первому и второму этапу реализации госпрограммы до 2024 года в приоритетном порядке определили 31 ирригационный объект, которые в общей сложности позволят ввести в оборот более 26 тысяч гектаров новых орошаемых земель и улучшить водообеспеченность еще на 46 тысячах гектарах земли. Но сейчас начался пересмотр хода реконструкции гидроинфраструктуры.

- В 2020 году мы планировали ввести в эксплуатацию более полутора тысяч новых орошаемых земель и улучшить водоснабжение еще 2500 гектаров, - подчеркнул глава департамента Кокумбек Таштаналиев. - К марту 2020 года мы подготовили проектно-сметную документацию на 22 ирригационных объекта. Завершено строительство еще пяти, и на 14 - строительные работы продолжаются. К сожалению, в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией и сокращением финансирования планы изменились. Тем не менее в перспективе у нас строительство дюкера "Максат" в Лейлекском районе Баткенской области, возведение которого предполагается завершить до 2023 года. Это позволит ввести в оборот 1800 гектаров новых орошаемых земель в приграничных зонах. На самотечное орошение переведем еще порядка 3000 гектаров земель. В целом за последние три года системы питьевого водоснабжения построены в 107 селах страны. До 2024 года необходимо завершить строительство и модернизировать имеющуюся инфраструктуру еще в 715 селах.

Кроме того, по словам чиновника, властями решено переводить орошаемые земли на водосберегающие технологии полива. Частным товаропроизводителям рекомендовано не ждать помощи государства, а самим вкладывать средства в улучшение технического обслуживания и эксплуатацию внутрихозяйственных оросительных сетей.

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