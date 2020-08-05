В Минприроды сообщили, куда направят сэкономленные на контрактах средства

Сэкономленные за два года на заключении госконтрактов средства Минприроды России направит на увеличение числа мероприятий по охране уникальных водных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В правительство РФ направлен перечень из 12 дополнительных мероприятий, планируемых к проведению в 8 регионах страны. Общий объем финансирования - 54,9 млн рублей. Это средства, образовавшиеся в результате экономии при заключении контрактов в 2019-2020 годах, будут направлены на улучшение экологического состояния гидрографической сети", - говорится в сообщении Минприроды.

Средства планируется направить на очистку озер и рек от донных отложений: ила, грунта и излишков песка. "Это позволит создать условия для сохранения водных биологических ресурсов, а также обеспечить комфортные экологические условия проживания населения вблизи водных объектов", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что в первую очередь будут рассмотрены проекты из Брянской, Московской, Рязанской, Тверской и Свердловской областей, республик Мордовия, Северная Осетия-Алания и Крым.