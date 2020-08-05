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05.08.2020 20:51
Рубрика: Власть

В Минприроды сообщили, куда направят сэкономленные на контрактах средства

Текст: Светлана Ментюкова

Сэкономленные за два года на заключении госконтрактов средства Минприроды России направит на увеличение числа мероприятий по охране уникальных водных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В правительство РФ направлен перечень из 12 дополнительных мероприятий, планируемых к проведению в 8 регионах страны. Общий объем финансирования - 54,9 млн рублей. Это средства, образовавшиеся в результате экономии при заключении контрактов в 2019-2020 годах, будут направлены на улучшение экологического состояния гидрографической сети", - говорится в сообщении Минприроды.

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Средства планируется направить на очистку озер и рек от донных отложений: ила, грунта и излишков песка. "Это позволит создать условия для сохранения водных биологических ресурсов, а также обеспечить комфортные экологические условия проживания населения вблизи водных объектов", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что в первую очередь будут рассмотрены проекты из Брянской, Московской, Рязанской, Тверской и Свердловской областей, республик Мордовия, Северная Осетия-Алания и Крым.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минприроды

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