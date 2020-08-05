В пятницу возобновится плей-офф Лиги чемпионов. В первый день нас ждут две звонкие афиши: после домашнего поражения (1:2) "Реал" отправится в гости к "Манчестер Сити", а "Ювентус" с Криштиану Роналду попробует на своем поле отыграть фору в один гол у "Лиона" (0:1).

Решение о возобновлении сезона в еврокубках УЕФА принял в середине июня. Здесь очень важно упомянуть несколько моментов. Во-первых, - еще до паузы четыре команды успели обеспечить себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов ("Атлетико", "РБ Лейпциг", "Аталанта" и "Пари Сен-Жермен"). Начиная с 1/4 финала все оставшиеся матчи турнира пройдут без зрителей в Лиссабоне. Финал пройдет 23 августа.

Ответные четыре встречи 1/8 финала, не состоявшиеся в срок, будут доиграны в конце этой недели. "Манчестер Сити" примет в Англии "Реал", "Ювентус" - "Лион", "Баварии" в Мюнхене будет противостоять "Челси", а "Барселона" дома сразится с "Наполи".

Возможный вылет "Реала" уже на стадии 1/8 финала станет одним из сюрпризов Лиги чемпионов. "Королевский клуб" еще недавно трижды подряд завоевывал главный еврокубковый трофей. При этом испанцы рискуют уже второй сезон подряд покинуть соревнования в первом же раунде плей-офф.

Но, в отличие от предыдущего розыгрыша, в нынешнем "Реал" тренирует Зинедин Зидан. После трех триумфов кряду в ЛЧ летом 2018 года француз ушел со своего поста. Однако всего через несколько месяцев он вновь встал у руля мадридцев. Возвращение Зидана получилось триумфальным: по итогам прошлого сезона команда стала чемпионом Испании, выдав десятиматчевую победную серию в концовке.

Другой вопрос, что пройти "Манчестер Сити" испанцам будет крайне непросто. "Горожане" сверхмотивированы на Лигу чемпионов, которая им никак не покорится. В этом сезоне команде Хосепа Гвардиолы не удалось выиграть ни чемпионат, ни Кубок страны. И единственный шанс громко заявить о себе - триумф в еврокубках.

Кто-кто, а Гвардиола отлично знает, как обыгрывать "Реал". В пору тренером "Барселоны" он неоднократно встречался с мадридской командой и побеждал ее. Впрочем, были и поражения. Как у руля мюнхенской "Баварии", так и "Манчестер Сити".

- Мы добились хорошего результата в первом матче. Победить на "Сантьяго Бернабеу" - это дорогого стоит. Но если ребята будут оглядываться на итог той встречи, нам будет трудно пройти дальше. Такие великие клубы как "Реал" могут переворачивать ход противостояния. Для нас пятничная игра будет финалом, - отметил Гвардиола.

В свою очередь Зидан считает, что у его команды есть шансы выйти в четвертьфинал. Но для этого, по словам француза, в ответной встрече нужно биться до последних секунд.

- "Реал" никогда не сдается. Конечно, я думаю о камбэке. Просто нужно бороться до последних секунд и в любых обстоятельствах верить в себя. Мы отлично проявили себя в концовке сезона, завоевали титул. Надеюсь, во время небольшой паузы ребята не растеряли форму. А вообще нас всех ждет увлекательный матч. В этом можно быть уверенными, - подчеркнул Зидан.

Где будем смотреть

7 августа, пятница, Матч ТВ

21.50 "Манчестер Сити" - "Реал". Прямая трансляция.