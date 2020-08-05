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05.08.2020 19:05
Рубрика: Экономика

"Цифра" вписалась в букву закона

В России начинают регулировать криптовалюты
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
С 2021 года в России можно будет проводить сделки с криптовалютой, но использовать ее как средство платежа будет невозможно. В целом криптовалюты приобретут статус стандартного финансового актива, но исключительно в цифровой форме. Закон об этом публикует "Российская газета".
Закон позволит перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить способы привлечения инвестиций. Фото: Александр Корольков/РГ Закон позволит перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить способы привлечения инвестиций. Фото: Александр Корольков/РГ
Закон позволит перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить способы привлечения инвестиций. Фото: Александр Корольков/РГ

Документ дает определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна). Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информационных систем) или на цифровые права иных видов. Но ЦФА не являются и не признаются средством платежа.

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Все сделки с ЦФА должны будут совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов, указывали ранее в Банке России. Это в основном банки и биржи. В ЦБ считают, что закон позволит перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить альтернативные способы привлечения инвестиций, а также защитить инвесторов и граждан от финансовых пирамид.

Вносить в информационную систему записи о выпуске цифровых финансовых активов вправе физлица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юрлица (коммерческие и некоммерческие организации). Банк России вправе определить признаки ЦФА, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы, и ограничить сумму их вложений в такие активы.

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