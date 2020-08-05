В России стартует эксперимент по дистанционному обучению школьников

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ рассказал о масштабном эксперименте по дистанционному обучению, который стартует 1 сентября.

Пилотным проектом по созданию цифровой среды образования будет руководить профильное министерство. В рамках этого проекта предполагается протестировать проведение дистанционных уроков для школьников в отдаленных местах, уточнил Осеевский.

Он отметил, что "предполагается создать специальную электронную почту для детей, чат, мессенджер, современный электронный контент".

- Нам представляется, что действительно это направление очень важное, и запрос на него в последние месяцы стал необходим, - подчеркнул глава компании.