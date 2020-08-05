В Совфеде оценили объяснение США необходимости развертывания ракет

Грубая и примитивная ложь стала нормой в американской политике. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление Пентагона о том, что разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для "сдерживания России".

На самом деле, это не сдерживание, а перевооружение США, отметил Цеков, напомнив, что в случае ядерной войны победителей не будет. "К сожалению, в русле этой лжи идут очень многие страны, которые понимают, что американцы беспардонно врут, но тем не менее согласуют свою внутреннюю политику с политикой США", - цитирует RT сенатора.

При этом Цеков отметил, что ситуация постепенно меняется и многие страны становятся более самостоятельными. Парламентарий выразил надежду, что это сможет повлиять на Вашингтон.

Ранее на сайте Пентагона появилось сообщение о том, что ядерная крылатая ракета морского базирования станет ответом на "вызывающие беспокойство события в силах и доктринах ядерных соперников". При этом военное ведомство сообщает, что США сняли с дежурства последнюю такую ракету еще в 2010 году.