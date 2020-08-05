В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион оскорбила украинцев и всю Украину - об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя высказывание политика.

Ранее Фарион обратилась к русскоязычным гражданам с призывом "паковать манатки", так как они "остались за гранью парадигмы страны".

Морозов напомнил, что Украина практически вся русскоязычная: подавляющее большинство граждан говорят на русском языке. Мало того, они думают на нем и считают этот язык родным.

- Это как раз тот случай, когда очень сложно провести границу между тем, что там, условно говоря, у тебя в паспорте или кем ты себя считаешь, и кем ты являешься на самом деле, - отметил сенатор. - Потому что язык делает тебя человеком двух культур: и русской, и украинской, причем в равной степени, сообщает RT.

В связи с этим он назвал слова Фарион оскорблением украинской нации и самой Украины в целом.