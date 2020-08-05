В США число жертв шторма "Исайас" выросло до шести человек

DEADLY ISAIAS: Isaias turns deadly in NYC as trees come down across the 5 boroughs. At least one person was killed in the area as the tropical storm hit the region. https://t.co/FD4b4m1NL7 pic.twitter.com/H3Z8bI3NAh — Eyewitness News (@ABC7NY) August 4, 2020

Число погибших из-за тропического шторма "Исайас", ударившего по восточному побережью США, увеличилось до шести человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

По их словам, двое погибли, когда торнадо обрушилось на трейлерный парк в Северной Каролине. Еще один человек утонул в Пенсильвании, когда его автомобиль утянуло под воду. Три человека скончались от травм, полученных от поваленных ветром деревьев и сломанных веток в Мэриленде, Нью-Йорке и Делавэре.

Из-за шторма более 3,7 миллиона человек остались без света. Линии электропередач были оборваны в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Коннектикуте, Пенсильвании, Виргинии, Массачусетсе, Род-Айленде, Северной Каролине, Мэриленде, Вермонте и Нью-Гэмпшире.

После выхода на берег шторм "Исайас" двигался со скоростью в районе 105 км/ч, однако затем начал понемногу стихать, и в настоящее время скорость ветра составляет 72 км/ч. Власти зарегистрировали несколько десятков торнадо, созданных штормом по всему восточному побережью.

Стоит отметить, что сезон ураганов в Атлантике длится шесть месяцев - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.