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05.08.2020 13:33
Рубрика: В мире

В США число жертв шторма "Исайас" выросло до шести человек

Текст: Юрий Когалов

Число погибших из-за тропического шторма "Исайас", ударившего по восточному побережью США, увеличилось до шести человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

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По их словам, двое погибли, когда торнадо обрушилось на трейлерный парк в Северной Каролине. Еще один человек утонул в Пенсильвании, когда его автомобиль утянуло под воду. Три человека скончались от травм, полученных от поваленных ветром деревьев и сломанных веток в Мэриленде, Нью-Йорке и Делавэре.

Из-за шторма более 3,7 миллиона человек остались без света. Линии электропередач были оборваны в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Коннектикуте, Пенсильвании, Виргинии, Массачусетсе, Род-Айленде, Северной Каролине, Мэриленде, Вермонте и Нью-Гэмпшире.

После выхода на берег шторм "Исайас" двигался со скоростью в районе 105 км/ч, однако затем начал понемногу стихать, и в настоящее время скорость ветра составляет 72 км/ч. Власти зарегистрировали несколько десятков торнадо, созданных штормом по всему восточному побережью.

Стоит отметить, что сезон ураганов в Атлантике длится шесть месяцев - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

В мире США

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