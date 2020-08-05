В Стамбуле электросамокаты снабдят "автомобильными" номерами

Власти Стамбула подготовили свод правил, регулирующих использование прокатных электросамокатов, чтобы хоть как-то ограничить бесконтрольное и зачастую опасное поведение пользователей этих довольно скоростных и бесшумных средств передвижения. Особенную популярность электросамокаты приобрели во время пандемии коронавируса, поскольку они позволяют быстро передвигаться на относительно короткие дистанции не прибегая к услугам переполненного общественного транспорта.

Между тем электросамокаты достаточно быстро стали вызывать недовольство. Пешеходы их опасаются, потому что пользователи этих устройств имеют обыкновение лавировать на большой скорости по тротуарам. А стамбульские таксисты, известные своей активной жизненной позицией, в июле устроили шум в соцсетях, жалуясь, что электросамокаты во-первых ездят по дорогам, создавая опасные ситуации и увеличивая число пробок, а также - владельцы компаний, выдающих напрокат электросамокаты, не платят за лицензию, тогда как с таксистов власти лицензионную плату берут.

Согласно новым правилам, каждый прокатный электросамокат должен быть снабжен индивидуальным номером, как автомобиль, чтобы в случае дорожного происшествия можно было установить виновника. На каждое устройство следует установить датчики, предупреждающие об угрозе столкновения, а также создать систему отслеживания самокатов в реальном времени. Прокатные компании должны будут получать лицензию на свою деятельность. Кроме того, компании планируется обязать обучать пользованию самокатами. Также запрещается использовать прокатные электросамокаты в нетрезвом виде и бросать их на парковочных местах для автомобилей.