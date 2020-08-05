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04.08.2020 19:37
Рубрика: Происшествия

Действовал в одиночку

В суд направлено дело о серийном грабителе инкассаторов
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
В ближайшее время на скамье подсудимых окажется 49-летний житель Подмосковья, который в качестве своей криминальной специализации выбрал нападения на инкассаторов. Примечательно, что подобные преступления обычно совершаются в составе банды, но он предпочитал действовать в одиночку.

"12 ноября 2014 года обвиняемый, находясь у входа в магазин "Ашан" в поселке Андреевка Солнечногорского района, произвел не менее двух выстрелов в сотрудника ООО "ЧОП "ФОРТ-М"", перевозившего денежные средства. В результате от полученных огнестрельных ранений мужчина скончался в карете "скорой помощи". Были похищены денежные средства в сумме не менее 8 миллионов рублей", - рассказали об одном из эпизодов этого дела в Следственном комитете России.

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По горячим следам задержать грабителя тогда не удалось.

В общей сложности в ходе разбоев, по подсчетам прокуроров, похищено свыше 20 млн рублей.

В жилище обвиняемого, а также в дачном доме проведены обыски, в ходе которых изъято ружье, а также боеприпасы, среди которых обнаружены патроны, идентичные гильзам, изъятым с мест происшествия в Химках и Солнечногорске", - рассказали в СКР.

В итоге под тяжестью улик обвиняемый дал следователю развернутые показания. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Химкинский городской суд. Обвиняемый содержится под стражей. Ему вменяются статьи "Убийство", "Покушение на убийство" и 5 эпизодов по статье "Разбой".

Происшествия Правосудие Суд Нападения на инкассаторов

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