В Святой Софии умер муэдзин

В стенах стамбульской Святой Софии, которая недавно по решению властей Турции была превращена из музея в мечеть, скончался муэдзин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Согласно этому сообщению, у Османа Аслана случился сердечный приступ. Это произошло в то время, когда он вел для прихожан "экскурсию" по архитектурному памятнику.

По данным портала orthodoxtimes.com, мужчина умер еще 2 августа, и эта новость "стала сенсацией". Его основным местом службы была другая стамбульская мечеть, в Айя-Софии он работал на добровольных началах с самого первого дня, когда недавний музей открылся для мусульманских богослужений. Греческие источники сообщают, что в его обязанности входило информирование прихожан о мерах против коронавируса, которые необходимо соблюдать в стенах здания.