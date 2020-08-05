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05.08.2020 19:46
Рубрика: В мире

В Святой Софии умер муэдзин

Текст: Марина Алешина

В стенах стамбульской Святой Софии, которая недавно по решению властей Турции была превращена из музея в мечеть, скончался муэдзин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Согласно этому сообщению, у Османа Аслана случился сердечный приступ. Это произошло в то время, когда он вел для прихожан "экскурсию" по архитектурному памятнику.

По данным портала orthodoxtimes.com, мужчина умер еще 2 августа, и эта новость "стала сенсацией". Его основным местом службы была другая стамбульская мечеть, в Айя-Софии он работал на добровольных началах с самого первого дня, когда недавний музей открылся для мусульманских богослужений. Греческие источники сообщают, что в его обязанности входило информирование прихожан о мерах против коронавируса, которые необходимо соблюдать в стенах здания.

В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии
В мире Ближний Восток Турция Святая София стала мечетью

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