В Турции начали печь хлеб из злаков древней Месопотамии

В городе Мардын на юго-востоке Турции вырастили более 400 тонн сорго из семян, найденных при археологических раскопках объектов древней Месопотамии.

После сбора урожая, выращенного с помощью как традиционных технологий, так и современных методов сельского хозяйства, сорго смололи, а команда местных женщин испекла из нее хлеб в тандыре.

Проект финансируется ЕС и проходит при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Одна из задач проекта - увеличить занятость среди местных жителей. Так, в возрождении традиций использования сорго заняты 310 женщин из провинции Мардын.