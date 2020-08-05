Новости

Официально: Disney выпустит "Мулан" онлайн 00:36
СМИ: Причиной взрыва в Бейруте стали сварочные работы 00:11
Посол назвал надуманными обвинения Лондона в адрес Москвы 04.08.2020
Армия Израиля о взрыве в Бейруте: Время отложить конфликт 04.08.2020
Ферран Торрес стал игроком "Манчестер Сити" 04.08.2020
Число погибших в результате взрыва в Бейруте постоянно увеличивается 04.08.2020
Вышел трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки" 04.08.2020
Минздрав Ливана сообщил о 50 погибших при взрыве в Бейруте 04.08.2020
В Дагестане при опрокидывании грузовика пострадали девять человек 04.08.2020
Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте 04.08.2020
Руководители ФК "Крылья Советов" ушли в отставку 04.08.2020
В Астрахани врачи спасли 10-летнего мальчика с пулей в сердце 04.08.2020
Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест 04.08.2020
Ремонт участка Тверской в Москве завершен досрочно 04.08.2020
Сотрудница посольства РФ и консул Казахстана ранены при взрыве в Бейруте 04.08.2020
Премьер Ливана объявил траур после взрыва в Бейруте 04.08.2020
Очередная волна COVID-19 угрожает Эстонии 04.08.2020
В трех городах России можно проголосовать на выборах президента Беларуси 04.08.2020
Более 100 юношей вернули из Москвы в Чечню на воспитание 04.08.2020
Цена на золото обновила исторический максимум 04.08.2020
В России пройдет форум ООН по управлению интернетом 04.08.2020
Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 04.08.2020
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 04.08.2020
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 04.08.2020
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 04.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
05.08.2020 00:00
Рубрика: В мире

Соцсетям написали правила

Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 171(8225)
Закон о регулировании соцсетей одобрен турецким парламентом и в настоящее время обсуждается с провайдерами и представителями общественности. Предполагается, что он вступит в силу с 1 октября.

Документ дает больше полномочий властям для регулирования информации в соцсетях. Как заявили в Анкаре, он определяет понятие "провайдер соцсетей" и направлен на то, чтобы дать возможность выявлять ответственных за контент, в первую очередь когда речь идет о преступлениях. Нормативный акт позволяет выявить реальных лиц, которые позволяют пользователям обнародовать ту или иную информацию. Также требуется, чтобы иностранные компании, такие как Facebook или Twitter, назначили своих представителей из числа турецких граждан, с которыми будут решаться вопросы относительно контента. Как заявил один из разработчиков законопроекта, Озлем Зенгин из правящей Партии справедливости и развития (ПСР), "соцсети набрали такую силу, что поставили себя выше государств", поэтому правящая партия сочла нужным создать "новые договоренности".

Фото: depositphotos.com
В Турции не будут требовать с российских туристов справок о коронавирусе

В настоящее время Турция намерена установить контакты с ведущими компаниями, занимающимися развитием социальных сетей и договориться на взаимовыгодной основе, заявил зампред ПСР Махир Юнал в интервью турецкому телеканалу NTV. По его словам, речь не идет о цензуре, а лишь о правилах для создающегося в настоящее время кибермира, хотя оппозиция считает иначе.

По словам Юнала, в 82-миллионной Турции сегодня 38 миллионов пользователей Instagram, 37 миллионов используют Facebook и 14 миллионов - Twitter.

В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиян предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
Россиянам открыли въезд в Черногорию
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии