Закон о регулировании соцсетей одобрен турецким парламентом и в настоящее время обсуждается с провайдерами и представителями общественности. Предполагается, что он вступит в силу с 1 октября.

Документ дает больше полномочий властям для регулирования информации в соцсетях. Как заявили в Анкаре, он определяет понятие "провайдер соцсетей" и направлен на то, чтобы дать возможность выявлять ответственных за контент, в первую очередь когда речь идет о преступлениях. Нормативный акт позволяет выявить реальных лиц, которые позволяют пользователям обнародовать ту или иную информацию. Также требуется, чтобы иностранные компании, такие как Facebook или Twitter, назначили своих представителей из числа турецких граждан, с которыми будут решаться вопросы относительно контента. Как заявил один из разработчиков законопроекта, Озлем Зенгин из правящей Партии справедливости и развития (ПСР), "соцсети набрали такую силу, что поставили себя выше государств", поэтому правящая партия сочла нужным создать "новые договоренности".

В настоящее время Турция намерена установить контакты с ведущими компаниями, занимающимися развитием социальных сетей и договориться на взаимовыгодной основе, заявил зампред ПСР Махир Юнал в интервью турецкому телеканалу NTV. По его словам, речь не идет о цензуре, а лишь о правилах для создающегося в настоящее время кибермира, хотя оппозиция считает иначе.

По словам Юнала, в 82-миллионной Турции сегодня 38 миллионов пользователей Instagram, 37 миллионов используют Facebook и 14 миллионов - Twitter.