В Федеральном законе "О пожарной безопасности" могут быть узаконены новые понятия - "система передачи извещений при пожаре" и "автоматизированное рабочее место". Соответствующие поправки на днях были рассмотрены на заседании подкомиссии при правительстве РФ по проведению административной реформы.

Они пока не приняты, но их обсуждение вызвало бурную дискуссию, прежде всего, в профессиональном сообществе. Сами поправки родились из желания реформировать систему передачи тревожного сигнала, особенно на фоне резонансных пожаров последнего времени.

Пожары в Кемерове, Москве и Санкт-Петербурге высветили большую проблему - позднее оповещение пожарных о возгорании. К слову, наличие этой проблемы признают как сторонники, так и противники поправок. Разногласия - в путях решения этой проблемы. И именно из-за предлагаемых для введения в закон специализированных понятий "автоматизированное рабочее место" и "система передачи извещений при пожаре". Для чего понадобились эти слова и в чем принципиальность спора?

Суть проблемы в том, кто и как должен передавать тревожный сигнал о пожаре. Там, где сигнал тревоги поздно доходил до пожарных, его доставкой занимались ретранслирующие организации. Например, в торговом центре "Зимняя вишня" тревожную кнопку не нажал охранник. Сразу после трагедии стали говорить, что у него и полномочий-то таких не было, а по образованию он повар. И в законе "О пожарной безопасности" его услуги не прописаны. В начавшихся дискуссиях владельцы ретранслирующих организаций заявили, мол, узаконьте нашу деятельность, пропишите все нюансы - и мы будем лучше работать. Отсюда и родилась идея ввести в закон поправки, чтобы каждый участник на рынке противопожарных услуг знал, что называется, пошагово свои полномочия.

Лужской больнице предложили раскошелиться более чем на 500 тысяч, но по закону извещение о пожаре должно быть бесплатным

Противники же такого подхода, прежде всего, пожарные со стажем, указали на то, что сейчас законом предусмотрена передача извещений о пожаре только в автоматическом режиме без участия ретранслирующих организаций. И поправки нужны, но только в том плане, чтобы ужесточить эту норму. Надо не легализовывать посредников, а, наоборот, раз и навсегда перекрыть им доступ к соцобъектам и объектам с массовым пребыванием людей. Цепочка, по их мнению, должна выглядеть так: торговый центр или больница - пульт пожарной охраны. И все. Никаких иных центров передачи извещений как частей единой системы. В этой цепи они просто как пятое колесо в телеге, а предлагаемое "автоматизированное рабочее место" - не более чем обычный монитор от компьютера, который должен быть установлен в пожарной части, чтобы дежурный мог видеть, что на него передадут владельцы ретранслирующей организации. Это все лишние элементы, которые помимо прочего еще и обойдутся в копеечку местным бюджетам, если поправки пройдут. Ведь ретранслирующие организации представлены коммерческими компаниями, которые зарабатывают деньги.

На днях с такой логикой согласился и суд. В Санкт-Петербурге разбиралось дело о заключенном контракте на противопожарное техобслуживание Лужской межрайонной больницы. Оказалось, что контракт невозможно выполнить, поскольку установленное ранее в больнице оборудование не способно напрямую передать тревожный сигнал в пожарную часть. В суде было приведено заключение Ленинградского УФАС, в котором говорилось, что система подключена через некий Центр безопасности "Охрана помещений", прохождение сигнала которым заблокировано с целью получения денежных средств за передачу сообщений о пожаре.

В суде истцы заявили: требование о доставке сигнала превышает стоимость контракта на техобслуживание больницы и потребовали расторжения контракта. Сумма немалая, более пятисот тысяч рублей в год. Откуда у больницы такие средства? Суд поддержал истца, но остался нерешенным вопрос: как быть, если в больнице завтра случится пожар? Опять оповещать пожарных будет персонал?